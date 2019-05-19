Вы стеснительная девочка (или мальчик). Как перестать бояться отвечать у доски?!

Источник материала: Tut.by

«Незнакомка» Блока — это 13 строф. Тут мало того что выучить сложно, а уж как это перед одноклассниками рассказать? Сто пудов кто-то хихикнет на последней парте, ты занервничаешь, собьешься на последней строчке — и все, учитель уже поставит «7». Обидненько. Выступать на публике всегда стремно, почему-то с места тот же стих рассказать куда проще. Почему? И что делать? Мы задали эти вопросы двум психологам и узнали, как же перестать волноваться в таких ситуациях.

«Если страх создает серьезную проблему — идите к специалисту»



Фото из личного архива

Кирилл Жаранков, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.

— Для начала нужно через уточняющие вопросы определить, чего конкретно вы боитесь. Потом подумать, что самое страшное может произойти. Дальше можно поговорить о том, чего вы боитесь прямо сейчас, в эту секунду, и что будет, если этот страх реализуется. Например, вы покраснеете, стоя у доски. Затем психотерапевты используют метод когнитивной экспозиции. Они работают непосредственно со страхом человека, помогают ему почувствовать этот страх и адаптироваться к нему.

Можно задавать эти вопросы самому себе, но скорее всего, они будут некорректно поставлены. При этом к специалисту стоит идти, если страх создает серьезную проблему — например, вы отказываетесь выходить к доске или вообще идти в школу. Если же есть просто беспокойство или волнение, то нужно осознать, что происходит с вами в этот момент. Чтобы вы могли определить, какие страхи абсолютно нелепы, а какие могут привести к серьезным проблемам.

За помощью можно обратиться к школьному психологу, это же его работа. Он работает с этим предметно — и буквально в течение трех встреч вы разберетесь с вопросом. А если страшно идти к психологу, можно пойти на тренинги по ораторскому искусству и публичным выступлениям. Вы будете получать от этого удовольствие.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Волшебной таблетки, как сиюминутно избавиться от страха, нет. Но можно тренироваться дома, в безопасной атмосфере. На первых порах вместе с кем-нибудь прорабатывать каждое конкретное переживание. Вот как на выставке мы идем мимо стенда с предметами, которые нас пугают. Мы пройдем дальше и забудем об этом, а можем проявить любопытство, удивление, интерес, попытаться понять, почему так происходит.

Только для начала нужно узнать, как это корректно делать, у специалиста. Иначе можно напороть ошибок и перегрузить себя. В итоге закрепится, наоборот, нежелаемое поведение.

«Стоит ли стараться понравиться людям, которые не умеют вести себя тактично?»



Фото из личного архива

Сергей Зизюк, клинический психолог.

Страх публичных выступлений — это верхушка айсберга. Обычно за ним скрывается другой страх — страх негативной оценки со стороны окружающих. А он порождается негативными представлениями: «меня осудят», «надо мной будут смеяться», «я буду выглядеть глупо» и тому подобное. Чтобы разобраться с этим страхом, для начала стоит оценить, насколько он на самом деле соответствует реальности.

Если были случаи, когда во время ваших ответов у доски одноклассники смеялись над вами или каким-либо другим образом осуждали вас, то, во-первых, подумайте: а стоит ли стараться понравиться людям, которые не умеют вести себя тактично? Важно понимать, что если другой человек по своим соображениям захочет вас обидеть, то вам вообще не обязательно давать ему повод. Он постарается это сделать независимо от того, как хорошо вы выступите. Во-вторых, вам стоит перефокусировать ваше внимание с внешней оценки на собственные цели: «Для чего я это делаю?». К примеру, для того, чтобы продемонстрировать учителю свои знания и получить отметку. Тогда для вас будет важна лишь оценка ваших знаний учителем, а не реакция одноклассников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если же раньше на самом деле вас никто не осуждал, не высмеивал и не оскорблял во время ваших выступлений, то стоит вспомнить, побеждали ли вы в битве экстрасенсов. Нет — тогда и не нужно пытаться читать мысли других людей, все равно не получится. Вы не узнаете, что о вас думают, пока вам об этом не скажут. Скажут, а вам не понравится — возвращаемся к советам выше.

В целом, если вы хотите хорошо выступить, для этого стоит хорошо подготовиться. Как известно, лучшая импровизация — это отрепетированная импровизация.