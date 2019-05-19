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Беларусь-США: хорошие отношения без прорыва

20.05.2019 00:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В отношениях Беларуси и США сохраняется сравнительно высокая динамика двусторонних контактов в политической, экономической и гуманитарной сферах, но эти контакты не приводят к прорывному улучшению отношений.

Об этом говорится в новом выпуске "Минского барометра", презентованного экспертной инициативой "Минский диалог". 

Как говорится в барометре, центральным событием последних двух месяцев в белорусско-американских отношениях стал визит в Беларусь заместителя помощника Госсекретаря США Джорджа Кента. Согласно скудной информации МИД, на встрече с Владимиром Макеем он обсудил состояние белорусско-американских отношений, белорусская сторона также официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников Посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года. 

Это ограничение оставалось последним техническим барьером на пути восстановления полноценных дипломатических отношений на уровне послов. Вероятно, в ходе встречи в МИДе обсуждался и вопрос конкретных шагов возвращения послов в Минск и Вашингтон. Это не первый контакт Кента с руководством белорусского МИДа. В конце января текущего года он уже встречался в Вашингтоне с замминистра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко. 

Кроме того, 5 марта белорусская делегация во главе с замминистра здравоохранения Вячеславом Шило посетила США с целью установления контактов с ведущими американскими медицинскими учреждениями и создания совместных гуманитарных проектов с американскими благотворительными организациями. В Колорадо делегация посетила благотворительную организацию Project C.U.R.E. По итогам встречи был подписан меморандум о безвозмездных поставках в Беларусь медицинского оборудования. В Юте состоялась встреча в ведущей клинике штата Intermountain Healthcare.

Также стоит отметить, что 11 апреля министр иностранных дел Макей встретился с делегацией во главе с помощником администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Броком Бирманом. Стороны обсудили состояние двустороннего взаимодействия, а также перспективные направления сотрудничества, в том числе в сферах развития малого и среднего бизнеса, туризма и культуры.

Также, отмечается в "Минском барометре", 25 апреля замминистра иностранных дел Олег Кравченко встретился с Временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур. Как по своему обыкновению сдержанно сообщает пресс-служба МИД, на встрече обсуждались вопросы развития белорусско-американских отношений, в том числе с учетом состоявшихся в нынешнем году двусторонних визитов, а также готовящиеся к проведению мероприятия международного характера .

Однако в анализируемый период имели место и новости со знаком «минус». Так, 1 марта Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» раскритиковал США за вмешательство в дела Венесуэлы: «Возьмите последние события в Венесуэле. Ведь это жуткий абсурд, который был предъявлен со стороны США венесуэльским властям. Они там уже нового президента определили. Это разве нормально?».

Далее 13 марта госсекретарь США Майкл Помпео представил доклад о ситуации с правами человека в мире, в котором содержится критика белорусского правительства и проводимой им внутренней политики. В разделе, посвященном Беларуси, отмечается, что это авторитарное государство, где вся власть сконцентрирована в руках президента. 

В свете вышеперечисленных событий эксперы "Минского диалога" прогнозируют, что в ближайшие месяцы, до начала периода летних отпусков следует ожидать сохранения достаточно высокой интенсивности контактов между Минском и Вашингтоном. Однако эти контакты будут оставаться на невысоком уровне и не приведут к существенному изменению качества двусторонних отношений. В фоновом режиме продолжится процесс восстановления дипломатических отношений на уровне послов. Этот процесс может занять продолжительное время – вероятно, около года, или больше. Если только стороны согласятся рассинхронизировать возвращение послов – тогда Минск может назначить главу своей миссии в Вашингтоне уже этим летом. 

 
Теги: Минск
 
 
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В отношениях Беларуси и США сохраняется сравнительно высокая динамика двусторонних контактов в политической, экономической и гуманитарной сферах, но эти...
 
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