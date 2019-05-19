Больше 20 миллионов американцев заявили, что их трудоспособность упала из-за «Игры престолов»

Источник материала: Tut.by

Аналитический центр Workforce Institute at Kronos в США провел исследование, которое показало, что около 27,2 миллиона граждан США заявили, что сегодня опоздают, не пойдут на работу или поработают из дома 20 мая из-за просмотра последней серии популярного сериала «Игра престолов» в прямом эфире 19 мая.



Фото: Reuters

Как показало исследование, 10,7 миллиона американских работников заявили, что намерены остаться дома и вообще не пойти на работу. Еще примерно 3 миллиона заявили, что собираются опоздать, а 3,4 миллиона — поработать из дома будут работать из дома, хоть обычно этого не делают.

Во время исследования 20,4 миллиона поклонников сериала рассказали, что за период выхода последнего сезона «Игры престолов» их трудоспособность значительно снизилась. Чтобы посмотреть очередную серию, некоторые устраивали себе выходной. Кроме того, 36 миллионов опрошенных обсуждали сюжет сериала в рабочее время, из-за чего тоже страдала качество выполнения их обязанностей.