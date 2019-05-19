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Песня «Какао-какао» («ко-ко-ко») вылетела из эфира «Легенды FM»

20.05.2019 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Песня «Какао-какао» («ко-ко-ко») вылетела из эфира «Легенды FM»
Фото из открытых источников

Каждую пятницу в 15:00 в эфире радио «Легенды FM» Ольга Нефёдова и Александр Овчинников устраивают музыкальную битву легендарных хитов 70-х, 80-х, 90-х. При этом сражение идет не на жизнь, а на смерть: проигравшая песня навсегда исчезает из эфира радиостанции.

Секундантами дуэли, а заодно и адвокатами, выступают ведущие, которые при помощи историй и воспоминаний, танцев, шуток, горячих споров (иногда даже с переходом на личности) отстаивают честь песни-фаворитки.

Но, какая песня заслуживает места под солнцем, а какая – нет, решают только слушатели «Легенды FM»!

Во время эфира отправляйте на вайбер эфирной студии сообщение с номером песни, за которую вы отдаете свой голос. Номер для голосования: +375 (29) 257-88-88 (за сообщение на вайбер плата не взимается). А также голосуйте в инстаграме радиостанции (в поиске Инстаграма введите «радио Легенды FM»).

Голоса суммируются, мнения слушателей зачитываются, и только легенды остаются. Навека!

Настраивайтесь на нужную волну и слушайте радио «Легенды FM» каждый день:

  • 94,1 FM в Минске;
  • 88,5 FM в Витебске;
  • 98,3 FM в Солигорске;
  • 96,8 FM в Жлобине;
  • 98,7 FM в Лиде;
  • 94,74 FM в Гомеле.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Слушатели сделали свой выбор. В прошлую пятницу в программе «Музыкальная дуэль» на радио «Легенды FM» популярная песня проиграла другому хиту 90-х «Дым сигарет с...
 
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