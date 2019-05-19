Песня «Какао-какао» («ко-ко-ко») вылетела из эфира «Легенды FM»

Источник материала: Аргументы и факты

Каждую пятницу в 15:00 в эфире радио «Легенды FM» Ольга Нефёдова и Александр Овчинников устраивают музыкальную битву легендарных хитов 70-х, 80-х, 90-х. При этом сражение идет не на жизнь, а на смерть: проигравшая песня навсегда исчезает из эфира радиостанции.

Секундантами дуэли, а заодно и адвокатами, выступают ведущие, которые при помощи историй и воспоминаний, танцев, шуток, горячих споров (иногда даже с переходом на личности) отстаивают честь песни-фаворитки.

Но, какая песня заслуживает места под солнцем, а какая – нет, решают только слушатели «Легенды FM»!

Во время эфира отправляйте на вайбер эфирной студии сообщение с номером песни, за которую вы отдаете свой голос. Номер для голосования: +375 (29) 257-88-88 (за сообщение на вайбер плата не взимается). А также голосуйте в инстаграме радиостанции (в поиске Инстаграма введите «радио Легенды FM»).

Голоса суммируются, мнения слушателей зачитываются, и только легенды остаются. Навека!

Настраивайтесь на нужную волну и слушайте радио «Легенды FM» каждый день: