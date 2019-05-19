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БРСМ совместно с Министерством образования решили издать книгу, посвященную деятельности студотрядов

20.05.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году. Поучаствовать в создании может каждый.

  Студенческие отряды были для многих поколений студенчества настоящей школой мужества и гражданской зрелости, нравственной закалки и морального становления. И не случайно, молодые люди, прошедшие через студенческие отряды, и в дальнейшей жизни стали активными членами общества.

  В настоящее время бывшие командиры, комиссары, бойцы СО успешно трудятся на руководящих постах, в органах государственного управления, избраны в депутаты разного уровня, лечат, учат, защищают наш покой.

  В 90-е гг. казалось, что движение полностью угасает. Отгремели салюты и потухли стройотрядовские костры, умокли струны студенческих гитар, и с последними искрами костров растворились традиции так бережно, и, казалось бы, надежно создаваемые и хранимые студенческими строительными отрядами.

  К счастью, современная молодежь, живя по своим законам, используя множество интересных форм проведения свободного времени, вновь обратила свое внимание на студенческие отряды, которые заняли значительную нишу в жизни нашей молодежи, а традиции преобразовались в новые проявления и формы.

  Движение живет и продолжает развиваться. Его история не может быть забыта. Каковы традиции отрядов 60-80гг., та самая романтика Целины и знаковые отряды. Чтобы история сегодня сохранилась, ОО «БРСМ» совместно с Министерством образования решили издать книгу, посвященную деятельности отрядов.

  Мы обращаемся к ветеранам, участникам движения 60-90 гг. и просим откликнуться всех причастных к движению, принести свои материалы в районные комитеты ОО «БРСМ» или выслать на электронный адрес ЦК ОО «БРСМ» – rshsobrsm55@gmail.com свои очерки и воспоминания.

 
 
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  Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году. Поучаствовать в создании может каждый.   Студенческие отряды были для многих поколений...
 
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