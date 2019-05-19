Ганцевчане — призёры «Гонки Героев»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Накануне Дня Победы поселок Озеречье Клецкого района, где дислоцируется одна из российских военных частей, стал своеобразным центром патриотического воспитания и спортивной подготовки пионеров и юных армейцев Беларуси и России.

30 апреля в Озеречье состоялось торжественное открытие мемориала «Партизанская деревня», который построили военнослужащие российской военной части. Участие в мероприятии, приуроченном к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли командир военной части полковник Михаил Кириенко, ветеран Великой Отечественной войны Иосиф Курлович, а также делегации Ганцевичского и Клецкого районов во главе с председателями райисполкомов Владимиром Беловым и Анатолием Лодыга.

После открытия «Партизанской деревни» российские юнармейцы из Озеречья и белорусские ребята побывали в землянках, послушали рассказы о деятельности партизан в военные годы, а также полакомились вкусной солдатской кашей, приготовленной в полевых условиях военнослужащими части.

А кульминацией всех торжественных мероприятий стала военно-патриотическая игра «Гонка Героев», которая прошла на школьном стадионе поселка Озеречье 4 мая. Масштаб и организация спортивного мероприятия приятно удивили. 108 участников в четырех возрастных группах (от 8 до 15 лет) преодолевали 14 различных препятствий. Несколько десятков судейского и обслуживающего персонала пристально наблюдали за происходящим и при необходимости оказывали помощь спортсменам.

Ганцевщину на «Гонке героев» представляли пионерские команды СШ № 3 и Хотыничской СШ.













Помимо наших ребят в соревнованиях приняли участие школьники из Минска, Несвижа, Клецка и Озеречья. Забегая вперед отмечу, что школьники из нашего района выступили достойно, заняв два призовых места в индивидуальном зачете, а еще в ряде случаев остановившись в шаге от пъедестала почета.

Несколько слов стоит сказать о полосе препятствий. Военнослужащие российской армии постарались на славу и собственными руками соорудили настоящий комплекс испытаний для ребят. Участники военно-патриотической игры преодолевали «Горку», «Паутину», «Мышеловку», стреляли из пневматической винтовки (стоя на расстоянии 10 метров), бросали на точность баскетбольные и теннисные мячи, преодолевали «Колесную полосу», «Качающийся мост» и многие другие препятствия на ловкость, быстроту и силу.





















































Организаторы внимательно подошли к тому, чтобы каждая команда-участница должным образом подготовилась к соревнованиям: все спортсмены заранее имели возможность ознакомиться с полосой препятствий и потренироваться в ее преодолении. Тем не менее, было заметно, что местные ребята из Озеречья ориентируются на трассе, как рыба в воде и выглядят чуть предпочтительнее соперников.

При подведении итогов соревнований, это стало еще более очевидным. В общекомандном зачете не было равных двум юноармейским отрядам из Озеречья: Первое место заняли ребята из отряда «Отважный», а второе досталось отряду «Орлята». А вот третью ступень пьедестала заняла команда пионеров СШ № 3 г. Ганцевичи. В индивидуальном зачете в возрастной категории 10-11 лет первым стал ученик СШ № 3 Юлиан Макаревич, а еще один представитель СШ № 3 Константин Иванович занял 3-е место в возрастной категории среди ребят 12-13 лет. Представители команд-призеров получили кубки, дипломы и медали из рук командира военной части полковника Михаила Кириенко. Также все школьники, которые приняли участие в этой военно-патриотической игре, были награждены дипломами участников «Гонки Героев».





































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