Центр Людмилы Шабашовой: площадка для стремительного взлета в учебе и жизни

Источник материала: Аргументы и факты

Центр ускоренного обучения Людмилы Шабашовой:

- Особенность нашего Центра в том, что мы задаем новую скорость мыслительным процессам, учим детей новому восприятию информации. И это дает блестящие результаты. Школьную годовую программу по математике, физике, химии за прошедший или следующий учебный год у нас можно освоить за один летний месяц, посещая 3-5 занятий в неделю, а приобрести системные знания и устойчивые навыки грамотности по русскому и английскому языкам - посещая Центр три раза в неделю. То есть пятиклассники, к примеру, за один летний месяц могут освоить программу за 6-й класс. Те, кто имел низкие оценки в школе, прозанимавшись эффективно и с удовольствием на летних программах Центра, смогут выйти в отличники, а те, кто успешно учился в школе, могут освоить следующий год на опережение.

Как же проходят занятия в центре? Прежде всего никого не вызывают к доске, ребятам просто чётко, красиво, уверенно с очень выразительной экспрессией объясняют материал. И конечно же преподаватели всегда используют 5 минут для воспитания. Но это не нудные нотации. А как сказал один наш ученик: «Одно из Ваших достоинств в том, что вы не только показываете, как ставить высокие цели, но и алгоритм действий, который приводит к достижению поставленной цели».

Также имеется достаточное количество консультаций. Если ученик не может обработать объясненный материал дома самостоятельно, т.е переделать все то, что объяснялось на лекции, то у него есть возможность сделать это под чутким руководством преподавателя. Присутствует зачетная система. Ученики обязаны отчитываться о проделанной работе, а родители обязаны следить за сдачей зачетов на нашем сайте в личном кабинете, который имеется у каждого ученика и в котором родители могут просматривать информацию о посещаемости, успеваемости, заданном домашнем задании, просматривать комментарии преподавателей, а также задавать им вопросы. Те ребята, которые в силу разных причин и обстоятельств не успеют сдать контрольные зачёты в летний период, могут и должны приходить и досдавать контрольные зачёты в течение всего следующего учебного года, причем на бесплатной основе. Поэтому Центр предоставляет роскошные условия для изучения материала ученикам разных способностей. Те же ученики, которые обладают мощной, объемной памятью, могут усвоить весь материал за месяц, и должны, просто обязаны идти дальше, т.е изучать учебник следующего года т.к «Большому кораблю-большое плавание». Эти ребята - это будущая интеллектуальная элита общества. А те, кто слаб, должен и обязан стать сильным!!! И, поэтому все ученики центра могут и должны приходить на контроль знаний до тех пор, пока не получат сертификат Центра о подтверждении усвоенного курса.

- Что в итоге получает ученик?

Оценки в школе резко повышаются с троек-четвёрок до восьмёрок-десяток.

Все школьные домашние задания выполняются за полчаса-час.

Интенсивно развивается логическое мышление.

Ребёнок становится более самостоятельным, уверенным и требовательным к себе.

Взращиваются и воспитываются качества лидера, который любит упорно трудиться.

По нашему же законодательству государство не обязано в школе готовить к вузу. Поэтому даже хорошая школьная оценка совсем не гарантирует, что и на ЦТ она будет такой же хорошей.

Подготовку к вузу целесообразно начинать с 5 класса, или хотя бы с 7. И для этого нужно четко знать путь, который необходимо преодолеть. Поэтому вкратце хотелось бы сообщить, что для того, чтобы осилить геометрию желательно за один год прочно изучить учебники за 7,8,9 классы, а затем переделать 2000 задач только по геометрии из сборников для поступающих в вуыз.

И откладывать эту мощную, глубокую работу на 11 класс это все равно, что выйти голым из бани и забыть одеться. Так подставлять себя это жестоко по отношению к самому себе. Геометрия это все равно, что игра в шахматы. Она вырабатывает мышление, т.е человек разумный появляется в результате её освоения, а если разумный, значит счастливый, так как самое главное в жизни уметь принимать каждую минуту такие решения, чтобы твоя жизнь и жизнь твоих близких становилась процветающей и радостной, т.е принцип «На зло врагам – на радость маме» будет претворен.

На летние интенсивы мы объявляем наборы по следующим предметам:

- МАТЕМАТИКА:

«Предподготовка к ЦТ» (июнь-август);

«Изучение школьного учебника за 1 месяц» для учеников 5-10 классов (только август).

- РУССКИЙ ЯЗЫК:

«Изучение школьного учебника за 1 месяц» для учеников 5-10 классов» (июнь и август).

- ХИМИЯ, ФИЗИКА :

«Изучение школьного учебника за 1 месяц» для учеников 5-10 классов» (июнь и август).

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:

«Изучение школьного учебника за 1 месяц»» для учеников 5-10 классов» (июнь и август).

Организационное собрание-презентация для набора в летние группы будет проходить 31 мая в 18.00.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ – 01.06.2019г. в 09.00

На презентацию необходимо заранее записаться по тел. (8029) 653-03-01 понедельник-пятница с 10.00 до 20.00, (017) 324-63-39 понедельник – пятница с 16.00 до 20.00 или подать заявку на обучение через наш сайт.