Спортсмены Гродненщины завоевали бронзовые медали Кубка Европы по спортивной ходьбе

Источник материала: Вороновская газета





На завершившемся в литовском Алитусе Кубке Европы по спортивной ходьбе успешно выступили спортсмены Гродненской области. В составе сборной команды Беларуси в командных соревнованиях на 20 километров бронзовые медали завоевали Дарья Полуэктова из Слонимского района и Анастасия Раровская из Островецкого района. Также в составе белорусской дружины выступала Виктория Рощупкина. Среди сильнейших команд континента белоруски уступила лишь испанцам и итальянцам.

В личном первенстве удачно выступила Дарья Полуэктова, которая на вышеуказанной дистанции показала седьмой результат, пройдя за 1 час 32 минуты и 28 секунд. Анастасия Раровская на 15 месте (1:36,05).

На дистанции 50 километров Александр Ляхович из Островецкого района тоже удостоен бронзовой награды в командном зачете. Белорусская команда, в составе которой выступал Александр Ляхович, Дмитрий Дюбин и Владимир Клесник проиграла только Украине и Испании. В личном первенстве Александр Ляхович финишировал 22-м, показав в итоговом протоколе 4 часа 2 минуты и 43 секунды.

Отметим также Надежду Дорожук из Зельвенского района, которая в заходе на 50 километров прошла по личному рекорду 4 часа 17 минут и 29 секунд и заняла высокое седьмое место.

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