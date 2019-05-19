Вынужденную посадку совершил вертолет, летевший в Витебск после ремонта в Балашихе





Фото Марии Савосиной / РИАМО в Красногорске





Вынужденная посадка вертолета с бортовым номером EW-327АО, летевшего в Витебск , произошла 16 мая около 12:30 в районе деревни Желябино городского округа Красногорск (Россия). Причиной этому стало падение оборотов одного из двигателей, сообщается сводке от 17 мая МЧС РФ.





На борту вертолета во время ЧП находились три члена экипажа, граждане Беларуси.





— Люди не пострадали. Повреждений транспортного средства нет. Утечек топлива или других жидкостей нет, — приводит слова начальника Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Романа Мирошниченко «РИАМО в Красногорске».





Теперь по информации издания вертолет должен отправиться назад на завод для нового ремонта. Его отвезут на специальном трейлере, который придет с завода в Балашихе.





Этот вертолет Ми-2 был произведен в 1984 году на польском заводе «PZL-Swidnic». В Беларуси он эксплуатировался в аэроклубе имени Горовца под Витебском.



