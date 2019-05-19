Александр Лукашенко продолжает наделять женщин реальной властью. В конце прошлого года он назначил руководителем холдинга «Бобруйскагромаш» 38-летнюю Надежду Лазаревич. А на минувшей неделе поставил во главе концерна «Беллегпром», объединяющего 92 предприятия, 45-летнюю Татьяну Лугину.





собрал интересные факты о женщине, занимающей отныне, по сути, министерский пост. UDF.BYинтересные факты о женщине, занимающей отныне, по сути, министерский пост.

Больше 20 лет работала на предприятии, где почти всю жизнь трудились ее родители

До определенного момента в судьбе Татьяны Лугиной не происходило ничего выдающегося. Она родилась в Пинске, где родители почти всю жизни проработали на промышленно-торговом объединении «Полесье». Окончив институт в Витебске , Лугина устроилась работать именно туда. С 1996-го по 2014-й год она прошла там путь от конструктора одежды до и.о. гендиректора.





Татьяну Лугину назначили руководить предприятием, когда ему светила процедура банкротства. Управленец потом говорила, что не могла пойти на этот шаг, в том числе из-за уважения к труду родителей.

Уволила сотни работников

Чтобы спасти ПТО «Полесье» Татьяна Лугина пошла на жесткие и решительные меры. Как писал бизнес-журнал «Дело» в 2016 году, без снижения объемов производства численность работников была уменьшена на 570 человек. По всей видимости, сокращения продолжались и дальше – на предприятии теперь трудится порядка двух тысяч человек.





В интервью журналу «Директор» Татьяна Лугина так объясняла решительные меры:





«Например, у нас вязальщица обслуживала 4 машины, и считалось, что она полностью загружена. А в той же Турции вязальщик может обслуживать 8 машин, одновременно выполняя функции программиста. А ведь это – наши основные конкуренты!»

Начала экспансию в соцсети

Для повышения эффективности работы предприятия были предприняты и другие шаги. Лишние и пустующие площади «Полесья» сдали в аренду. Чтобы разгрузить складские запасы, товары распродали со скидками. Предприятие стало изготавливать школьную форму по индивидуальным заказам гимназий (в том числе из России).





Кардинально поменялась маркетинговая политика. Торговую марку стали активно продвигать в соцсетях. Коммуникацию с продавцами перевели в мессенджер Viber.





«Вряд ли где-то еще можно получить такую информацию о своей продукции, как в социальных сетях – и критика, и похвала здесь отслеживаются быстро, что позволяет нам своевременно реагировать и вносить необходимые изменения в работу», – отмечала Татьяна Лугина.

Выплатила часть зарплаты зеленым горошком и махровыми полотенцами

В прошлом году в Минск от работников из Пинска стали поступать жалобы: на «Полесье» часть зарплаты выплачивали натуральными продуктами – например, зеленым горошком, килькой, сахаром, махровыми полотенцами.





Татьяна Лугина объяснила этот шаг непростым финансовым положением предприятия и тем, что львиная доля дебиторской задолженности лежит на предприятиях потребкооперации. А поскольку денег у них нет, они предложили бартер.





«Я была счастлива, что закрыла «дебиторку», – сказала Лугина, пообещав, что акция была разовой.

Отвечала за проведение выборов

Татьяна Лугина была не только управленцем промышленного предприятия, но и представителем власти. Она избиралась депутатом городского и областного Советов. А главное, что возглавляла избирательные комиссии, составленные из работников ПТО «Полесье».





Татьяна Лугина работала как на парламентских, так и на президентских выборах.

Ее хвалил бывший руководитель «Беллегпрома»

Татьяна Лугина заняла место 58-летнего Николая Ефимчика, который руководил концерном около пяти лет. Пару лет назад он публично хвалил гендиректора «Полесья», говоря о том, что многое зависит от мужества, профессионализма и компетентности руководителя.





Лугина нередко входила в делегации «Беллегпрома» при деловых поездках за границу, например, в Бельгию и Пакистан.





По всей видимости, Лукашенко надеется, что Татьяна Лугина сможет встряхнуть белорусскую легкую промышленность. Но вопрос, как он будет смотреть на действия управленца, если на новом месте работы она продолжит использовать решительные меры по повышению эффективности предприятий.



