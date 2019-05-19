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Власти Бреста пытаются сбить протестную волну против строительства завода АКБ судами и штрафами

20.05.2019 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 мая суд Ленинского района признал Ирину Силицкую виновной по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафовал на пять базовых величин (127,5 рубля) за участие в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 апреля. 11 мая этим же судом за участие в таком шествии был оштрафован на 40 базовых величин (1.020 рублей) один из лидеров инициативной группы, выступающей против строительства аккумуляторного завода, Дмитрий Бекалюк.



В апреле также по ст. 23.34 КоАП были оштрафованы 16 активистов: десять - за участие в шествии противников завода 7 апреля, пять - за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одна активистка - за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.

"Такими репрессиями власти борются с протестом против этого завода", - заявил БелАПАН правозащитник Роман Кисляк.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 121 митинга, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг "Бреста против свинца", на который собралось около двух тысяч человек.

Судебный конвейер продолжится 20 мая. В этот день в суде Брестского района назначено рассмотрение дела Людмилы Карчевской, бывшей учительницы, 22 мая этот же суд рассмотрит дело Александра Морачевского. А 24 мая - Виктора Ярмоленко, врача с 40 летним стажем, Павла Кескевича и Виктора Мигалюка.

Все привлекаются к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированных мероприятиях направленных против завода АКБ.


 
Теги: Брест
 
 
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17 мая суд Ленинского района признал Ирину Силицкую виновной по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафовал на...
 
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