Власти Бреста пытаются сбить протестную волну против строительства завода АКБ судами и штрафами









В апреле также по ст. 23.34 КоАП были оштрафованы 16 активистов: десять - за участие в шествии противников завода 7 апреля, пять - за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одна активистка - за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.





БелАПАН правозащитник Роман Кисляк. "Такими репрессиями власти борются с протестом против этого завода", - заявилправозащитник Роман Кисляк.





Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 121 митинга, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг " Бреста против свинца", на который собралось около двух тысяч человек.





Судебный конвейер продолжится 20 мая. В этот день в суде Брестского района назначено рассмотрение дела Людмилы Карчевской, бывшей учительницы, 22 мая этот же суд рассмотрит дело Александра Морачевского. А 24 мая - Виктора Ярмоленко, врача с 40 летним стажем, Павла Кескевича и Виктора Мигалюка.





Все привлекаются к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированных мероприятиях направленных против завода АКБ.



