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Трамп угрожает Ирану полным уничтожением

20.05.2019 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дональд Трамп пригрозил Ирану «наступлением конца» и призвал Тегеран никогда не угрожать Вашингтону.


Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил Ирану «наступлением конца». «Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам», — написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 19 мая.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке.

Тегеран дал пяти участникам группы «пять плюс один» 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана.

США затем направили на Ближний Восток авианосную ударную группировку во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков, а после одобрили отправку в регион десантно-вертолетного корабля «Арлингтон» и ракетного комплекса Patriot.



 
 
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Дональд Трамп пригрозил Ирану «наступлением конца» и призвал Тегеран никогда не угрожать Вашингтону.
 
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