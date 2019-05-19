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Российская армия получила новую боевую систему «Торнадо-С»
Источник материала: Tut.by
Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии,
«Торнадо-С» — наиболее мощные РСЗО в мире. Одна такая машина несет 12 направляющих с неуправляемыми реактивными снарядами калибра 300 мм.
Для РСЗО разработан корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 км. В перспективе возможно увеличение этого показателя до 200 км.
К слову, по дальнобойности «Торнадо-С» уступает белорусской ракетной системе «Полонез-М», которая способна с высокой точностью поражать цели на дальности до 300 км.
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Одна такая машина несет 12 направляющих с неуправляемые реактивными снарядами калибра 300 мм.
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