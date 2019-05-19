Тимофей Калачев: Контракт с БАТЭ? Им точно откажу. Согласен только на «Манчестер Юнайтед»

Источник материала: Tut.by

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев ответил на вопросы журналистов после своего прощального матча , сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Он играл за «Ростов» в 2006—2007 годах и с 2010-го по сей день.



Фото: vk.com/fcrostov

— Что вы сейчас чувствуете?

— Главное, что мы выиграли и сейчас у меня положительные эмоции от результата. Понимаю, что болельщики немножко разочаровались от итога прошлого кубкового матча, и эта игра привлекла их другой афишей, но, тем не менее, я уверен, что в следующем сезоне команда постарается выступить более удачно. У «Ростова» все для этого есть.

— Что ждет вас дальше?

— У нас еще одна игра — с «Ахматом». Если моя помощь потребуется команде, то я готов выйти на поле. Все-таки у нас много травмированных. Еще будет неделя тренировок и следом матч. Как сложится моя карьера дальше? Первый шаг я уже сделал, выучился на тренерскую категорию «А». Готов учиться дальше, пробовать себя в другой роли. Посмотрим.

Сейчас меня распирает от эмоций. Это большой день для меня, хочу насладиться им. Все было просто замечательно. Отдельно хочу поблагодарить руководство: президента клуба Арташеса Арутюнянца, спортивного директора Алексея Рыскина. Низкий поклон всем болельщикам, фанатской трибуне — всем, кто пришел сегодня. Я все эти годы чувствовал вашу поддержку. Она всегда была для меня мотивацией, которая заставляла играть дальше. Я всегда ощущал, как меня любят в команде, городе. Спасибо всем вам.



Фото: vk.com/fcrostov

Победа в Кубке России была началом лучшего времени в клубе. Следом были Лига чемпионов, Лига Европы — это космос. Не передать словами, что я чувствовал, когда выходил на поле под гимн главного футбольного турнира Европы. А что касается прошлого матча, да, проиграли, да, мы виноваты. В какой-то мере не оправдали ожиданий в этот раз, но так получилось. Надо всем вместе проанализировать ситуацию и в следующий раз не делать таких ошибок.

— Может, еще сезон сыграете?

— Знаете, я себя сегодня хорошо чувствовал. И физически, и эмоционально. Но поймите, я только недавно начал тренироваться, мои кондиции оставляют желать лучшего. Я и тренер понимали это. Сначала я сыграл 15 минут, потом 30, сегодня уже тайм.

Во мне два разных человека. Один говорит «давай еще годик», а второй — «заканчивай уже!». Скажу честно, мне бы еще хотелось играть, но сейчас мое решение такое. Хотя моя супруга сказала, что она против [продолжения карьеры]. Больше не выдержит моих отъездов. Тем более мы ждем пополнение в семье.

— Если вам предложит контракт БАТЭ — согласитесь?

— Им точно откажу. Согласен только на «Манчестер Юнайтед».

— Если вам предложат тренерскую работу в другом клубе?

— Я прекрасно понимаю, что это совершенно другая стезя. Это сложнее, чем работа футболиста. Я, если честно, побаиваюсь тренерской работы. На это нужно тратить много времени, сил. Но надо учиться дальше, чтобы начать. И все-таки многое будет зависеть от того, что мне предложат, в какой роли меня видят. Мы вместе с клубом примем решение. Я же не просто так учился на тренера, был анализ тренерский работы. В целом смотрю в будущее с оптимизмом. Сейчас я счастлив и считаю, что моя карьера сложилась успешно. Я всем доволен. Еще раз спасибо каждому, кто пришел сегодня. Этот день навсегда останется в моей памяти. Вы самые лучшие!

— Не хотите, чтобы ваш номер 2 «закрепили»?

— Ни в коем случае. Второй номер очень красивый. Надеюсь, что он перейдет игроку, который будет радовать «Ростов» так же.