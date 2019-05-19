Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинцы не плакали

Владимир Зеленский принял присягу на верность Украине, получил атрибуты власти и официально вступил в должность президента 20 мая в Киеве.

«Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», - произнес он в присяге.

В своем послании народу Владимир Зеленский заявил, что главной задачей новой власти будет сделать все для остановки огня на Донбассе.

Он сказал, что готов потерять свой статус, чтобы только наступил мир. «Не мы начали эту войну, нам ее навязали. И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», - сказал новый президент.

Он отметил, что его избрание доказывает, что граждане устали от опытных системных политиков.

«Мы построим Украину новых возможностей. - пообещал Зеленский. - где все равны перед законом, где есть честные прозрачные правила игры. Для этого должны прийти люди, которые будут служить народу. Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался сделать все, чтобы украинцы улыбались. Это была не только моя работа, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали», - сказал новый президент.

«Я также хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент – не икона, не идол. Президент – не портрет. Повесьте фотографии своих детей и смотрите им в глаза»,

«Я распускаю Верховную Раду 8 созыва. Слава Украине!» - заявил он.

Перед этим он попросил принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, закон «о многострадальном избирательном кодексе». Он также попросил освободить от должностей председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. На такие действия есть два месяца.