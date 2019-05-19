На участке улицы Титова в Витебске закроют движение - из-за стройки моста

Источник материала: Tut.by

В Витебске в связи со строительством Полоцкого путепровода в 10 часов утра 21 мая закроют проезд всех видов транспорта по улице Титова — на участке от улицы Локомотивной до улицы Леонова. Об этом сообщает горисполком.

Автобусы маршрутов №№ 2а, 7, 14, 26а будут ходить иначе. При движении в направлении улицы Ленинградской они пойдут в объезд по улице Князева, а в направлении железнодорожного вокзала — по улице 2-я Городокской. Интервалы движения не изменятся.

На улице Ленинградской (возле СШ № 27) и в начале улицы 2-й Городокской добавят новые остановки.

Информацию по расписанию движения автобусов можно получить в рабочие дни по телефону: 8 0212 48−77−67, ежедневно по телефонам: 8 0212 22−08−80, 2−114 (для абонентов МТС) и 7−114 (для абонентов velcom), а также на сайте автопарка № 1.