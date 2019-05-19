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На участке улицы Титова в Витебске закроют движение - из-за стройки моста
Источник материала: Tut.by
В Витебске в связи со строительством Полоцкого путепровода в 10 часов утра 21 мая закроют проезд всех видов транспорта по улице Титова — на участке от улицы Локомотивной до улицы Леонова. Об этом
Автобусы маршрутов №№ 2а, 7, 14, 26а будут ходить иначе. При движении в направлении улицы Ленинградской они пойдут в объезд по улице Князева, а в направлении железнодорожного вокзала — по улице 2-я Городокской. Интервалы движения не изменятся.
На улице Ленинградской (возле СШ № 27) и в начале улицы 2-й Городокской добавят новые остановки.
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В Витебске в связи со строительством Полоцкого путепровода в 10 часов утра 21 мая закроют проезд всех видов транспорта по улице Титова - на участке от улицы...
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