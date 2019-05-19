Зеленский пришёл на инаугурацию в Верховную раду и распустил её

Источник материала: KYKY

Сегодня, 20 мая, в киевской Верховной раде проходит торжественная церемония по случаю инаугурации Владимира Зеленского. Внезапно новоиспеченный президент объявил о том, что распускает Верховную раду. Об этом сообщает «Тасс».

Кроме того, Зеленский заявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. «Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы», – сказал он.

Отметим, что на инаугурации присутствовали все члены правительства и четыре экс-президента Украины. На мероприятие также приехали президенты и представители других стран, от Беларуси там – вице-премьер Игорь Ляшенко.

Фото обложки: Unian.