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Зеленский пришёл на инаугурацию в Верховную раду и распустил её

20.05.2019 11:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 20 мая, в киевской Верховной раде проходит торжественная церемония по случаю инаугурации Владимира Зеленского. Внезапно новоиспеченный президент объявил о том, что распускает Верховную раду. Об этом сообщает «Тасс».

Кроме того, Зеленский заявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. «Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы», – сказал он.

Отметим, что на инаугурации присутствовали все члены правительства и четыре экс-президента Украины. На мероприятие также приехали президенты и представители других стран, от Беларуси там – вице-премьер Игорь Ляшенко.

Фото обложки: Unian.

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Сегодня, 20 мая, в киевской Верховной раде проходит торжественная церемония по случаю инаугурации Владимира Зеленского. Внезапно новоиспеченный президент объявил...
 
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