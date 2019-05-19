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В Туровской школе во время спортивного праздника умерла девочка. Учителя: «Она была здоровым ребенком»
Источник материала: KYKY>
В Турове (Гомельская область) умерла третьеклассница. Во время урока физкультуры девочка пожаловалась на самочувствие, ей вызвали скорую помощь, но спасти не смогли. Школьнице было девять лет. Об этом
Как
Тем временем история продолжается. На «Nexta» вышла сама администрация школы и потребовала «немедленно удалить ложную информацию», потому что, по их мнению, учитель физкультуры ни в чем не виноват. Проблема – в медиках, которые не вовремя прибыли на вызов. Подключилась и мама погибшей девочки: выяснилось, что она работает учителем в той же школе №2. «Nexta» подчеркивает, что все данные, о которых рассказали в канале, подтвердились, и считает, что педагог защищает систему, чтобы избежать последствий и уголовной отвественности.
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В Туровской школе во время спортивного праздника умерла девочка. Учителя: «Она была здоровым ребенком»
В Турове (Гомельская область) умерла третьеклассница. Во время урока физкультуры девочка пожаловалась на самочувствие, ей вызвали скорую помощь, но спасти не...
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