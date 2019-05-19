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В Туровской школе во время спортивного праздника умерла девочка. Учителя: «Она была здоровым ребенком»

20.05.2019 10:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Турове (Гомельская область) умерла третьеклассница. Во время урока физкультуры девочка пожаловалась на самочувствие, ей вызвали скорую помощь, но спасти не смогли. Школьнице было девять лет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Nexta», информацию подтвердил TUT.by.

Как пишут в канале «Nexta», третьеклассница Аня предупредила о болях в животе, но ее заставили бежать стометровку на время. Девочке стало хуже, вызвали скорую помощь, но приехала она слишком поздно – спустя два часа. По одной из версий, Аня скончалась в школе. Однако в беседе с журналистами TUT.by администрация уверяет, что умерла школьница уже в больнице. С их слов, пока ее везли в скорой, она сидела, а не лежала. СК ситуацию пока не прокомментировал.

Тем временем история продолжается. На «Nexta» вышла сама администрация школы и потребовала «немедленно удалить ложную информацию», потому что, по их мнению, учитель физкультуры ни в чем не виноват. Проблема – в медиках, которые не вовремя прибыли на вызов. Подключилась и мама погибшей девочки: выяснилось, что она работает учителем в той же школе №2. «Nexta» подчеркивает, что все данные, о которых рассказали в канале, подтвердились, и считает, что педагог защищает систему, чтобы избежать последствий и уголовной отвественности.

 
 
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В Турове (Гомельская область) умерла третьеклассница. Во время урока физкультуры девочка пожаловалась на самочувствие, ей вызвали скорую помощь, но спасти не...
 
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