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В Беларуси введены в обращение новые банкноты по пять и десять рублей

20.05.2019 11:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси введены в обращение новые банкноты по пять и десять рублей

фото: tut.by

Обновленные банкноты презентовал Нацбанк. Дизайн банкнот несколько изменился, их защита – усилена.

Нацбанк представил обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 рублей. В обращение они вводятся с 20 мая, передает БЕЛТА.

Защита новых банкнот усилена: на них появился дополнительный водяной знак и более широкая защитная нить.

Претерпел изменения и дизайн. Так, в новых банкнотах нет реквизита "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи. Изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах (Каменецкая башня и Спасо-Преображенская церковь) приведены в соответствие с их актуальным внешним видом.

Год выпуска, казанный на банкноте, соответственно, тоже изменился – с 2009 на 2019.

Необходимость обновления банкнот номиналом 5 и 10 рублей объясняется тем, что они наиболее широко используемы, и поэтому быстрее изнашиваются.

Изготовил новые банкноты российский «Гознак». «Старые», образца 2009 года, остаются законным платежным средством.

 
 
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Обновленные банкноты презентовал Нацбанк. Дизайн банкнот несколько изменился, их защита – усилена.
 
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