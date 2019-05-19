В Беларуси введены в обращение новые банкноты по пять и десять рублей

Источник материала: Ежедневник



фото: tut.by

Обновленные банкноты презентовал Нацбанк. Дизайн банкнот несколько изменился, их защита – усилена.

Нацбанк представил обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 рублей. В обращение они вводятся с 20 мая, передает БЕЛТ А.

Защита новых банкнот усилена: на них появился дополнительный водяной знак и более широкая защитная нить.

Претерпел изменения и дизайн. Так, в новых банкнотах нет реквизита "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи. Изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах (Каменецкая башня и Спасо-Преображенская церковь) приведены в соответствие с их актуальным внешним видом.

Год выпуска, казанный на банкноте, соответственно, тоже изменился – с 2009 на 2019.

Необходимость обновления банкнот номиналом 5 и 10 рублей объясняется тем, что они наиболее широко используемы, и поэтому быстрее изнашиваются.

Изготовил новые банкноты российский «Гознак». «Старые», образца 2009 года, остаются законным платежным средством.