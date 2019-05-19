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«Просим честного и открытого разговора с президентом». В Минске проходит форум ИП. Онлайн

20.05.2019 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня проходит очередной форум предпринимателей. Торговцы собрались, чтобы обсудить проблемные вопросы. Среди них — конкуренция со стороны «азиатских» магазинов, которые торгуют дешевым товаром (но к качеству которого есть немало вопросов у чиновников), изменения в набивший оскомину 222-ой указ, эксперимент по маркировке обуви.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Очередной форум предпринимателей проходит в Доме Москвы в Минске, на него съехались почти 200 ИП из 17 городов, в том числе из Борисова, Гомеля, Березино, Кобрина, Витебска, Молодечно, Светлогорска, Слонима, Могилева, Новополоцка, Бреста. На прошлом форуме — из 19-ти городов.

Предприниматели на форум приглашали представителей многих ведомств, но пришел только представитель Минэкономики. Не смогли прийти в том числе представители Нацбанка, МНС, Госстандарт. «У нас такие обидчивые чиновники, — заметил председатель общественного объединения „Перспектива“ Анатолий Шумченко. — Полное игнорирование форума со стороны властей».

К примеру, в МАРТ сослались на занятость, но прислали ИП ответ по проблемным вопросам. Рассказали в том числе о проверках магазинов, в которых по низким ценам продают товар из Средней Азии. Вопросы у проверяющих есть почти ко всем таким торговым точкам, в которые они приходят с мониторингами.

Анатолий Шумченко зачитал высказывание Александра Лукашенко в послании к народу и парламенту. Напомним, Лукашенко отметил, что «в последнее время в обществе только и слышно «малый и средний бизнес, малый и средний бизнес». «Но давайте не будем греха таить — к чему иногда приводят наши призывы к развитию малого и среднего бизнеса. К торбешникам и мешочникам, как часто в народе говорят. Нам эта перспектива нужна? Нет!» — подчеркнул президент.

«Торбешники, мешочники. Нам эта перспектива нужна? — сказал Анатолий Шумченко. — Если ИП нет места в экономике Беларуси, то тогда зачем с нами играть в кошки-мышки? — Сравнивать ИП с торбешниками и мешочниками на 30-м году становления рыночной экономики — неконструктивная риторика. Мы не торбешники и мешочники, мы — белорусский малый бизнес, который делал, делает и будет делать жизнь миллионов белорусов комфортной.

По его мнению, "в Беларуси идет политика уничтожения предпринимателей". При этом крупному бизнесу оказывается лоббирование, убежден Шумченко.

— В Минске уничтожили все киоски, а сегодня их возвращают с помощью крупного предпринимателя, — заявил Шумченко. — О каких равных условиях мы говорим? Если «олигарх» может поставить «Табакерку», а ИП — не может поставить свою палатку?.

Шумченко также затронул проблему сертификации товара, ввезенного ИП из-за границы. «В других странах китайский и турецкий товар проходит сертификацию, а у нас — почему-то нет», — отметил председатель «Перспективы».

По словам Шумченко, многие из ИП хотели бы заниматься в перспективе производством, но не имеют такой возможности. «Но как мы будем открывать производство трусов и носков, если рядом будет стоять госпредприятие, которое будет получать субсидии?» — задал вопрос Шумченко. — «Перспектива» просит организовать встречу с президентом для «честного и открытого разговора», потому что сегодня слишком много посредников оказалось между народом и президентом. Из-за этого искажается действительность".

Шумченко убежден, что "сегодня нет перспективы, которую бы мы хотели видеть, - хорошая работа и достойная зарплата". 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Минске сегодня проходит очередной форум предпринимателей.
 
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