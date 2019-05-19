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Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств

20.05.2019 12:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств

фото: president.gov.by

В своей речи президент подчеркнул важность конструктивной роли дипломатии и дипломатов в современном мире.

Верительные грамоты президенту вручили дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, Уганды. 

 «Уверен, вам будет комфортно осуществлять свои дипломатические функции. Потому что основы нашей внешней политики - миролюбие и многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость», - заявил президент. Он выразил убеждение, что на белорусской земле дипломаты будут чувствовать себя уверенно и в безопасности: "Мы по праву гордимся тем, что у нас нет расовой дискриминации, отсутствуют распри и конфликты на национальной, религиозной почве". 

«Беларусь заняла достойное место на международной арене, обрела надежных союзников, партнеров", - отметил Лукашенко, и заверил послов в желании Беларуси формировать наиболее благоприятный климат для торгового, экономического и инвестиционного взаимодействия. 

 
 
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В своей речи президент подчеркнул важность конструктивной роли дипломатии и дипломатов в современном мире.
 
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