Вот это поворот! В СК заявили, что считавшийся убитым инспектор ГАИ покончил с собой

По словам представителей СК, версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась. Основная версия произошедшего — суицид.









Следствием установлено, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. На месте происшествия был обнаружен так же табельный пистолет милиционера.





Его руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, так же положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.





Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено.

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Установлено, что в апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида.





Следствие сейчас ищет автомобиль и водителя, которые помогли Подаповичу добраться до места, где позже было найдено его тело.









Что произошло

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.





Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. Машину, на которой его увезли, и убийц молодого человека все еще разыскивают. И ориентировка уже другая.





Ранее Следственный комитет рассказал о том, что было сделано за сутки после убийства сотрудника ГАИ: табельное оружие нашли, лейтенант погиб после выстрела в голову, версия о похищении на черном авто проверяется, но не является приоритетной. В качестве подозреваемых никто не задержан.





По первоначальной версии, сотрудника в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало.









На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали местные жители. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.





«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», — прокомментировали в МВД гибель инспектора ДПС лейтенанта милиции Евгения Потаповича.