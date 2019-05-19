В Минске появится первый инклюзивный пляж









Место выбрано не случайно: там пологая местность, удобный вход в воду, а неподалеку от пляжа парковка. К июлю там проложат деревянные тропинки, установят кабинки для переодевания с пандусами, появятся пирс и открытая площадка для занятий кроссфитом.





— Идея создания такого места зародилась давно. Находясь в командировках в России, Украине, я наблюдал, насколько популярны инклюзивные пляжи там. Понял, что было бы не лишним организовать подобное место и у нас, ведь ни на одном водоеме Минского района нет инклюзивного пляжа.





А ведь такое место могло бы быть полезным для людей с инвалидностью, которые ввиду своих особенностей и отсутствия подходящих условий отказываются выйти из зоны комфорта и интересно провести время, — рассказал автор проекта, инструктор активной реабилитации общественного объединения «РАИК» Денис Василевич.





По его словам, пляж будет полезен не только инвалидам-колясочникам, но и мамам с маленькими детьми, пожилым людям, недавно пережившим инсульт, временно травмированным. Все они будут чувствовать себя там комфортно.









Также на инклюзивном пляже будут проводить туристические слеты. Люди, лишившиеся возможности передвигаться, поучаствуют в кулинарных поединках, прокатятся на байдарках, SUP-досках, гидроциклах, водных тюбингах.





Кроме того, мужчины и женщины с физическими особенностями посоревнуются в спортивном ориентировании, дартсе и т. д. Первый турслет состоится в середине июля.