"Белнефтехим" возобновляет прокачку российской нефти в направлении Украины и Польши

Беларусь также рассчитывает, что уже сегодня может возобновиться прокачка нефти в направлении Украины, которая была приостановлена из-за отсутствия резервуаров для хранения грязной нефти.





Минск говорит, что для возобновления прокачки ожидает подтверждения со стороны Польши и Украины.





Поступление загрязненной российской нефти привело ранее к приостановке транзита в Европу по нефтепроводу Дружба, который способен транспортировать до миллиона баррелей нефти в сутки.





Беларусь, которая была вынуждена сократить переработку нефти и экспорт нефтепродуктов, оценивала свои потери в сотни миллионов долларов.