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В школе Турова во время спортивного мероприятия умерла 9-летняя школьница

20.05.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городе Туров умерла третьеклассница. Ученице местной школы №2 стало плохо.

В школе Турова во время спортивного мероприятия умерла 9-летняя школьница
фото носит иллюстративный характер
Ей вызвали скорую, но спасти девочку медики не смогли, передает pressball.by

Трагедия произошла еще 17 мая, сообщил телеграм-канал NEXTA

"Для нас это шок, Анна (так звали девочку) была здоровым ребенком. На здоровье не жаловалась, не болела, группа здоровья у нее была основная", — цитирует представителей школы tut.by

Администрация школы уточняет: умерла девочка уже в больнице. 


"Все случилось во время массового спортивного мероприятия. Что зависело от учителей и школы — было сделано, скорую вызвали вовремя. Она не теряла сознания, не падала — просто стало плохо. Даже в скорой, когда ее везли в больницу, она сидела, а не лежала", — говорит директор школы Николай Дорошко



Как сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав, причина смерти школьницы устанавливается. Работает комиссия. Ситуацию контролирует Министерство здравоохранения.  

 
 
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В городе Туров умерла третьеклассница. Ученице местной школы №2 стало плохо.
 
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