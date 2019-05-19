В школе Турова во время спортивного мероприятия умерла 9-летняя школьница

pressball.by Ей вызвали скорую, но спасти девочку медики не смогли, передает





NEXTA . Трагедия произошла еще 17 мая, сообщил телеграм-канал





tut.by . "Для нас это шок, Анна (так звали девочку) была здоровым ребенком. На здоровье не жаловалась, не болела, группа здоровья у нее была основная", — цитирует представителей школы





Администрация школы уточняет: умерла девочка уже в больнице.









"Все случилось во время массового спортивного мероприятия. Что зависело от учителей и школы — было сделано, скорую вызвали вовремя. Она не теряла сознания, не падала — просто стало плохо. Даже в скорой, когда ее везли в больницу, она сидела, а не лежала", — говорит директор школы Николай Дорошко.











