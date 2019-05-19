С 20 мая введены в обращение новые банкноты

В дизайне обновленных банкнот исключили реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, а вместо «2009» указали год выпуска в обращение — «2019».





Еще одно изменение — приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. Напомним, на банкноте в 5 рублей изображена Каменецкая башня, а на 10-рублевой купюре — полоцкая Спасо-Преображенская церковь.





В Нацбанке отмечают, что прошло достаточно много времени с момента изготовления и ввода в обращение банкнот, которые сейчас в обращении, в том числе поэтому возникла потребность во внесении изменений. Необходимо было привести изображение памятники архитектуры в соответствие с их нынешним внешним видом, поясняет регулятор.





К примеру, на банкноте в 5 рублей раньше был полутоновый водяной знак, теперь добавили еще и филигранный водяной знак. Комбинация водяных знаков - полутонного и филигранного, очень сильная защита от подделки, уточняют в Нацбанке. Защитная нить на банкноте находится в прежнем месте, но она стала шире. Раньше банкноты были укреплены только в углах, а теперь кромку укрепили по всему периметру.





В Нацбанке отмечают, что работают над увеличением срока службы банкнот. На модифицированных банкнотах лакирование произвели с двух сторон и сделали усиление всей кромки.

#1#

Основной удельный вес в структуре банкнот, которые в обращении, занимают дензнаки номиналом 5, 10, 20 и 50 рублей. При этом банкноты 5 и 10 рублей занимают около 40 процентов от всех купюр, находящихся в обращении, рассказал начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко.





В сентябре 2018 года Нацбанк анонсировал, что в 2019 году будут допечатаны банкноты номиналом 5 и 10 рублей, а в 2020-м мы увидим новые купюры по 20 и 50 рублей.





Потребность в заказе денежной наличности появилась из-за того, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы. Со временем банкноты становятся ветхими и их необходимо заменять.





Изготовителем банкнот 2019 года выпуска является акционерное общество «Гознак» (Российская Федерация).





Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством.









Сейчас в Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля.