Oops! Отель в Тунисе заставит заплатить за оставшуюся на тарелках еду









Фотография объявления из ресторана отеля, предупреждающего о том, что стоимость недоеденных продуктов со «шведского стола» составит 20 динаров, оказалась в распоряжении портала Турдом.ру





Сумму включат в счёт за номер, который потребуют оплатить при выезде.





Туристы возмущены нововведением и сомневаются в его законности. Комментариев от отеля пока не поступало.





Власти Туниса утверждают, что это инициатива владельцев гостиницы, поскольку никаких государственных программ, направленных на уменьшение пищевых отходов в отельной сфере, в стране не вводилось.







