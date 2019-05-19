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Oops! Отель в Тунисе заставит заплатить за оставшуюся на тарелках еду

20.05.2019 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В тунисском отеле Sentido Phenicia 4* ввели новые правила для гостей: туристов заставят заплатить за еду, которая осталась на их тарелках.



Фотография объявления из ресторана отеля, предупреждающего о том, что стоимость недоеденных продуктов со «шведского стола» составит 20 динаров, оказалась в распоряжении портала Турдом.ру

Сумму включат в счёт за номер, который потребуют оплатить при выезде.

Туристы возмущены нововведением и сомневаются в его законности. Комментариев от отеля пока не поступало. 

Власти Туниса утверждают, что это инициатива владельцев гостиницы, поскольку никаких государственных программ, направленных на уменьшение пищевых отходов в отельной сфере, в стране не вводилось.



 
 
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В тунисском отеле Sentido Phenicia 4* ввели новые правила для гостей: туристов заставят заплатить за еду, которая осталась на их тарелках.
 
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