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До конференции INVEST WEEKEND осталось 5 дней

20.05.2019 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До конференции INVEST WEEKEND осталось 5 дней
Фото из открытых источников

Участники конкурса получат реальный шанс привлечь инвестиции в свой стартап.

Организатором международной инвестиционной конференции для технологических стартапов INVEST WEEKEND и одноименного конкурса инновационных бизнес-проектов выступает центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии». Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Напомним, что всего неделю назад центр провел отборочный этап конкурса INVEST WEEKEND в Гомеле, где Дмитрий Гурский, основатель стартапа Flo и партнер фонда Haxus, бесплатно давал развернутые консультации стартапам, приехавшим из разных городов.

На конференции INVEST WEEKEND в Минске, по традиции, будет организован обмен опытом между экспертами в области построения бизнеса, инвесторами, представителями бизнес-инкубаторов, акселераторов, венчурных фондов, корпораций и основателями лучших стартапов. Белорусские и зарубежные эксперты расскажут о новых трендах индустрии, а также поделятся эффективными методами и инструментами построения технологического бизнеса. На большой сцене конференции выступит 15 спикеров и 17 стартапов, прошедших отбор по методике центра «Стартап Технологии». По итогам конкурса лучшие стартапы будут приглашены в финал конкурса «СТАРТАП ГОДА», который будет проводиться центром «Стартап Технологии» в декабре уже в пятый раз.

На конференции все доклады будут носить максимально практический характер, будут интересны как начинающим предпринимателям, так и экспертам. Все подчинено одной цели – дать максимальную практическую пользу участникам.

В этот раз «ИнвестУикенд» посвящен вопросам бизнес-строительства и привлечения инвестиций в стартапы. Кроме того, в фокусе будут юридические аспекты деятельности стартапов. Также будут подробно обсуждаться акселераторы, пользующиеся популярностью среди белорусов.

– Мы стараемся дать максимальную ценность участникам, а также способствовать развитию экосистемы, поэтому участие в конференции INVEST WEEKEND бесплатно для основателей стартапов и инфраструктурных организаций стартап-движения.

Для кого конференция INVEST WEEKEND?

1.     Для креативных ИТ-предпринимателей, которые стремятся реализовать свои масштабные идеи.

2.     Для талантливых разработчиков, которые хотят быть в тренде и участвовать в первоклассных проектах, имеющих потенциал взрывного роста.

3.     Для амбициозных специалистов по развитию бизнеса и маркетингу, стремящихся влиться в быстро растущий ИТ проект.

4.     Для инвесторов, представителей венчурных и корпоративных инвестиционных фондов, частных венчурных инвесторов, стремящихся найти объект для выгодного вложения.

Чтобы помочь стартапам на ранней стадии проработать идею и проект, центр «Стартап Технологии» запустил бесплатный онлайн-акселератор, где резиденты могут проходить обучение и получать бесплатные консультации со стороны наставников – опытных бизнесменов и инвесторов.

Как отметил директор центра «Стартап Технологии» Алексей Шабловсикй, в рамках акселерационной программы каждый житель Беларуси может бесплатно пройти курс обучения и запустить свой собственный стартап. Для старта бизнеса не нужно уезжать из своего населенного пункта. Цель акселератора «Стартап Технологии» на начальном этапе – организовать процесс обучения основам ИТ-предпринимательства более 3000 человек в год из всех регионов Беларуси. При этом, по словам директора центра «Стартап Технологии», количественные показатели – не главное. Миссия компании – доводить как можно больше проектов до прибыльности.

– Для реализации довольно масштабной программы по развитию предпринимательства в Беларуси мы не запрашиваем поддержки из госбюджета. Мы рассчитываем на социальную ответственность лидеров сообществ и убеждены, что белорусский бизнес и общество должны самоорганизоваться и запустить процесс, так сказать, регенерации современных видов бизнеса, – отметил директор центра поддержки предпринимательства. – Будет правильно, если каждый предприниматель или просто неравнодушный человек поддержит проект в своем родном городе или деревне, чем очень поможет своей малой родине. На это не нужно инвестиций, нужно просто это сделать, – отметил Алексей Шабловский.

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Minsk Startup Weekend, Invest Weekend, Minsk FinTech Conference, «Битва стартапов». Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений.

На сегодняшний день центр «Стартап Технологии» – уникальная для Беларуси инфраструктурная организация, системно занимающаяся поддержкой ИТ-предпринимательства. Это частная компания, которая является независимым институтом развития стартап-движения, не получает финансирования из государственного бюджета и иностранной финансовой помощи.

Центр «Стартап Технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.

Мероприятия центра «Стартап Технологии» уже посетило более 40 тысяч человек. Здесь были представлены многие известные белорусские стартапы.

Информационный партнер – еженедельник «АиФ» в Беларуси.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Международная инвестиционная конференция для технологических стартапов INVEST WEEKEND и одноименный конкурс инновационных бизнес-проектов состоится 25 мая в Минске.
 
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