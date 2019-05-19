Угнал машину у полицейских. Задержание пешехода в США завершилось погоней на скорости 140 км/ч

Источник материала: Tut.by

Беседа с пешеходом-нарушителем может превратиться в погоню в стиле голливудских блокбастеров. Мужчина гулял по шоссе, приехавшие полицейские хотели его задержать, а тот угнал у них машину и попытался скрыться. Видео погони, снятое из патрульной машины.