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Угнал машину у полицейских. Задержание пешехода в США завершилось погоней на скорости 140 км/ч
Источник материала: Tut.by
Беседа с пешеходом-нарушителем может превратиться в погоню в стиле голливудских блокбастеров. Мужчина гулял по шоссе, приехавшие полицейские хотели его задержать, а тот угнал у них машину и попытался скрыться. Видео погони, снятое из патрульной машины.
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Горячее видео погони из США. Прямо как в боевиках!
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