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Белорусы завоевали 3 медали на Кубке Европы по спортивной ходьбе

20.05.2019 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены завоевали 3 медали на Кубке Европы по спортивной ходьбе в литовском Алитусе.


Дмитрий Дюбин. Фото: bfla.eu

Серебряным призером на дистанции 50 км стал Дмитрий Дюбин, сообщает официальный сайт БФЛА.

Дмитрий Дюбин финишировал с личным рекордом (3 часа 45 минут 51 секунда), сбросив более 2 минут со своего прежнего достижения (3:47.59).

Кроме того, Дмитрий Дюбин выполнил квалификационнй норматив на Олимийские игры в Токио-2020.

Еще две бронзы белорусские ходоки завоевали в командном зачете. Мужчины — на дистанции 50 км (Дмитрий Дюбин, 2-е место, 3:45.51; Александр Ляхович — 22-е место, 4:02.43; Владимир Колесник — 25-е место, 4:08.19). Белорусов опередили команды Украины и Испании.

Женская команда завоевала бронзу на дистанции 20 км — (Дарья Полуэктова — 7-е место, 1:32.28; Виктория Рощупкина — 10-е место, 1:33.37; Анастасия Раровская — 16-е место, 1:36.05). Впереди белорусок команды Испании и Италии.
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Белорусские спортсмены завоевали 3 медали на Кубке Европы по спортивной ходьбе в литовском Алитусе.
 
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