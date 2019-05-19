Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз

Источник материала: Tut.by

Американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Колина Жоста. Эту информацию изданию TMZ подтвердила представитель актрисы.



Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Жост скоро поженятся. Известно, что пара вместе с 2017 года.

Для Колина грядущий брак будет первым. Скарлетт была замужем уже дважды: с 2008 по 2011 год она состояла в браке с известным актером Райаном Рейнольдсом , с 2014-го по 2017-й — с журналистом Роменом Дориаком, от которого у нее родилась дочь.

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