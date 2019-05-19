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Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз
Источник материала: Tut.by
Американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Колина Жоста. Эту информацию изданию
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Жост скоро поженятся. Известно, что пара вместе с 2017 года.
Для Колина грядущий брак будет первым. Скарлетт была замужем уже дважды: с 2008 по 2011 год она состояла в браке с известным актером
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Американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз. Эту информацию изданию TMZ подтвердила представитель актрисы.
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