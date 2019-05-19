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Кремль категорично отреагировал на первую президентскую речь Зеленского
20.05.2019 13:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента и выступил с первой речью в этом качестве. Реакция России стала известна уже через считанные часы.
Напомним, что Зеленский в своей речи, в частности,
Комментарий Кремля по этому поводу озвучил пресс-секретарь российского президента, - сообщает
Говоря о ситуации на Донбассе, он отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский "может и должен решить" на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.
Напомним, что российская делегация на церемонию инаугурации Зеленского приглашена не была.
От Беларуси в мероприятиях
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20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента и выступил с первой речью в этом качестве. Реакция России стала известна уже через считанные...
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