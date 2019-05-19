Кремль категорично отреагировал на первую президентскую речь Зеленского

Источник материала: Ежедневник



фото: tass.ru

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента и выступил с первой речью в этом качестве. Реакция России стала известна уже через считанные часы.

Напомним, что Зеленский в своей речи, в частности, говорил о возвращении Крыма и об условиях , при которых может начаться диалог Украины с Россией.

Комментарий Кремля по этому поводу озвучил пресс-секретарь российского президента, - сообщает ТАСС . Он заявил, что Крым является регионом РФ, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит. "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Говоря о ситуации на Донбассе, он отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский "может и должен решить" на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.

Напомним, что российская делегация на церемонию инаугурации Зеленского приглашена не была.

От Беларуси в мероприятиях принимал участие вице-премьер Игорь Ляшенко .