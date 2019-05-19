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В Барановичах у грузовика на ходу отвалилось колесо и влетело в легковой автомобиль

20.05.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла утром 20 мая на улице Ленина, около дома №21.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66339.php

В Барановичах у грузовика на ходу отвалилось колесо и влетело в легковой автомобиль

ДТП на улице Ленина. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

 
 
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  Авария произошла утром 20 мая на улице Ленина, около дома №21. ДТП на улице Ленина. Фото: Татьяна МАЛЕЖ Очевидцы рассказали Intex-press, что у «Газели» на ходу...
 
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