БКК и CNAMPGC договорились расширять контейнерные поставки калия в Китай

Источник материала: Ежедневник



фото: belpc.by

С 16-19 мая проходил визит в Беларусь руководства Всекитайской вссоциации кооперативов снабжения ACFSMC и компании CNAMPGC.

Делегация посетила «Беларуськалий» и обсудила развитие контейнерных отгрузок калия в Китай. Как сообщили в Белорусской калийной компании, этот вид поставок обеспечивает более высокий уровень сервиса. В прошлом году контейнерные поставки составили 10% всех отгрузок.

С января 2019 года БКК и ее ключевой партнер на китайском рынке, компания CNAMPGC, начали тестовый период контейнерных поставок, по результатам визита китайской делегации был подписан новый Меморандум о сотрудничестве между БКК и CNAMPGC.

Документ предусматривает поставки в Китай более полумиллиона тонн калийных удобрений в контейнерах в период с 2019 по 2023 гг. Это соглашение стало весомым дополнением к ранее подписанному 5-летнему Меморандуму о сотрудничестве по поставкам калийных удобрений в адрес CNAMPGC, отмечает БКК.