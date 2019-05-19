Александр Лукашенко: Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами

Источник материала: Полымя





✅ Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наша страна славится своим гостеприимством. Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений со всеми государствами. Уверен, вам будет комфортно осуществлять свои дипломатические функции. Потому что основы нашей внешней политики — миролюбие и многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость, — сказал белорусский лидер. — И те, кто разделяет эти подходы, кто приходит к нам с миром и добрыми намерениями, всегда найдут в Беларуси понимание и поддержку в реализации всех конструктивных планов и идей».

Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко выразил убеждение, что на белорусской земле они будут чувствовать себя уверенно и в безопасности. «Мы по праву гордимся тем, что у нас нет расовой дискриминации, отсутствуют распри и конфликты на национальной, религиозной почве», — подчеркнул он.

Президент особо отметил, что начало миссии в Беларуси зарубежных послов пришлось на весну, которая всегда дарит положительные эмоции и надежду на обновление, перемены. «Но у весны в Беларуси есть еще одно важное значение. Каждый год в мае мы чествуем ветеранов и празднуем очередную годовщину Великой Победы над фашизмом. Продолжением станет главный праздник белорусской государственности — День Независимости. В этом году в июле исполняется 75 лет со дня освобождения Беларуси от нацизма. На этом историческом фундаменте мы почти три десятилетия строим суверенное белорусское государство», — заявил Президент.

«За относительно небольшое время наша страна добилась многого. Беларусь заняла достойное место на международной арене, обрела надежных союзников, партнеров», — добавил Александр Лукашенко.





✅ Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран. Церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты главе белорусского государства вручили дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, Уганды.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси дорожат отношениями с каждым из представленных государств.

О Дании

Президент констатировал, что Дания является перспективным партнером для Беларуси, с которым республика намерена развивать более продуктивное сотрудничество.

«Общая для наших стран задача — поддержка мира и стабильности в Европейском регионе. Нам важен диалог с датской стороной по этим и другим вопросам двусторонней повестки дня, а также развитие контактов в области торговли, инвестиций и энергоэффективности», — сказал белорусский лидер.

Об Испании

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси придают огромное значение укреплению сотрудничества с Испанией. Это подтверждает назначение в феврале нынешнего года первого посла Беларуси в Мадриде.

«Уверен, аналогичные шаги с испанской стороны по открытию полноценного дипломатического представительства в Минске укрепили бы отношения между нашими странами», — заявил Президент.

О Мальте

Глава государства считает, что Беларусь способна заметно продвинуться в своем взаимодействии с Мальтой, которая, будучи относительно небольшим по территории и численности населения государством, играет очень важную роль в Европейском союзе.

«Уверен, что наши страны могли бы найти немало точек пересечения интересов, усилить политические и деловые связи, реализовать совместные проекты, в том числе с выходом на рынки других стран», — констатировал он.

О Словении

За последние годы Беларуси и Словении удалось создать солидную базу для развития и расширения взаимного сотрудничества, связей. Это государство неоднократно на деле доказывало, что является другом Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко, выразив признательность за поддержку стремления нашей страны к нормализации отношений с Европейским союзом.

«Стабильно интенсивный и эффективный характер носят контакты белорусских и словенских бизнесменов. Наши деловые круги готовы к новым совместным проектам в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах», — сказал глава государства.

О Бразилии

Президент констатировал, что развитие сотрудничества с Бразилией остается одним из приоритетов Беларуси в Латиноамериканском регионе. В фокусе двусторонних отношений — укрепление политического диалога, наращивание товарооборота, создание совместных производств.

«Рассчитываем, что работа посла будет способствовать выводу белорусско-бразильских отношений на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу наших государств», — сказал Александр Лукашенко.

О Йемене

«Йемен традиционно входил в число основных партнеров Беларуси в арабском мире. К сожалению, контакты между нашими странами были заморожены по причине резкого ухудшения военно-политической ситуации», — отметил Президент.

Он подчеркнул, что для скорейшего восстановления Йемена и возвращения этого государства к мирному ритму Беларусь готова оказывать помощь, обеспечив поставки всего, что производится в нашей стране.

О Республике Корея

Беларусь открыта для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей с Республикой Корея, особенно в инновационных сферах.

«Мы приглашаем корейских инвесторов для реализации своих высокотехнологичных решений в Беларуси и укрепления сотрудничества в области образования и туризма», — заявил глава государства.

О Бенине

В регионе Западной Африки Беларусь рассматривает Бенин в качестве перспективного торгово-экономического партнера, отметил Президент.

«Интересам наших стран отвечает более интенсивное развитие сотрудничества и обеспечение стабильного роста экономики. Беларусь готова предложить вашей стране широкую гамму техники, потребительских товаров и продовольствия, а также образовательные услуги. Ожидаем от бенинской стороны встречных инициатив для совместной реализации», — сказал он.

Об Уганде

Александр Лукашенко подтвердил интерес Беларуси к развитию взаимодействия с Угандой. Перспективным является налаживание взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь в части поставок хорошо зарекомендовавшей себя на африканском рынке белорусской сложнотехнической продукции, а также создания совместных сборочных производств, считает глава государства.

«Рассчитываем на содействие нового посла в реализации проектов в других сферах взаимного интереса, в частности по подготовке в Беларуси квалифицированных кадров для Уганды, сотрудничеству в области сельского хозяйства, здравоохранения, обороны, культуры», — отметил он.

Александр Лукашенко поздравил послов с началом дипломатической миссии, подчеркнув, что рассчитывает на их активное и профессиональное участие в деле укрепления и динамичного развития сотрудничества с Беларусью, наполнения его новым качеством и содержанием.





✅ В международных отношениях чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов, которые умеют слушать, слышать, вести переговоры и находить компромиссы, помогают преодолеть сложности и разногласия в международных отношениях», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в современном мире, раздираемом противоречиями, неутихающими военными конфликтами, торговыми войнами и санкциями, экстремизмом и нетерпимостью, другими беспрецедентными вызовами и угрозами, Беларусь целенаправленно и последовательно продвигает мирную и всеобъемлющую повестку дня.

«Мы искренне нацелены на обновление диалога по укреплению мер безопасности и сотрудничества в Евро-Атлантике и Евразии. На создание действенных механизмов партнерства между различными интеграционными объединениями, формирование благоприятного климата для торгового, экономического и инвестиционного взаимодействия», — сказал Александр Лукашенко.

Он также выразил надежду на поддержку представляемых послами государств по этим и другим темам взаимного интереса.

Источник: БелТА