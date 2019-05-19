Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины (+видео)

Источник материала: Полымя

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония принесения присяги украинскому народу прошла сегодня на заседании Верховной рады.





Текст присяги Владимир Зеленский зачитал, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.

После этого председательствующий на заседании председатель Верховной рады Андрей Парубий пригласил Владимира Зеленского занять официальное место президента Украины в Верховной раде.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук вручила Владимиру Зеленскому удостоверение президента Украины, а председатель Конституционного суда Наталья Шаптала — знак президента, булаву и гербовую печать.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале парламента после принесения присяги объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — сказал Владимир Зеленский. Он также отметил, что в своей жизни пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. «Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали», — подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский дал Верховной раде два месяца на увольнение председателя Службы безопасности, министра обороны и генерального прокурора.

«Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, закон о многострадальном избирательном кодексе, и сделайте, пожалуйста, открытые списки, — сказал Владимир Зеленский. — Также я прошу вас освободить от должностей председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это два месяца».