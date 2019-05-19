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Ученые выяснили, почему многие люди испытывают постоянное недовольство

20.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Эксперт из США Джессика Эндрюс-Ханна провела исследование, в котором ежедневно отслеживала мысли людей, чтобы понять, о чем большинство людей думает в течение дня.

Ученые выяснили, почему многие люди испытывают постоянное недовольство

Вывод получился достаточно противоречивым. Оказалось, что примерно половина наших размышлений фокусируется не на текущем моменте жизни, а мыслях о прошлом или будущем.

Как считает Джессика Эндрюс-Ханна, в этом и заключена основная причина вечного недовольства многих людей.

Однако исследование выявило и то, что, когда человек уходит в свои мысли, в мозге активизируется сеть пассивного режима работы. Когда человек концентрируется на чем-то конкретном из внешнего мира, то эта сеть становится менее активной. А при отсутствии фокусировки, когда мы погружаемся в свой внутренний мир, на данном моменте активность увеличивается.

По мнению ученых, чтобы лучше себя чувствовать, нужно подавлять активность сети пассивного режима работы мозга. Добиться этого можно, если осознанно удерживать внимание на настоящем моменте. Также эксперт предлагает достигать спокойствия и душевного равновесия с помощью медитации.

Чтобы медитировать, вовсе не нужно, чтобы вокруг была полная тишина. Глубокой концентрации тоже не потребуется. Вместо этого важно попробовать сфокусироваться на проживаемом моменте. К примеру, сконцентрироваться на тембре голоса у собеседника или на цвете листьев на деревьях. Такой способ поможет отключить мыслительную «жвачку» и получить абсолютное наслаждение настоящим моментом.

Источник: sb.by

 
 
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Эксперт из США Джессика Эндрюс-Ханна провела исследование, в котором ежедневно отслеживала мысли людей, чтобы понять, о чем большинство людей думает
 
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