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Президент Литвы попробовала поздравить Владимира Зеленского в Twitter, но что-то пошло не так

20.05.2019 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила в Twitter Владимира Зеленского с инаугурацией. Правда, что-то пошло не так.


Изображение: Twitter президента Литовской Республики Дали Грибаускайте

Сегодня глава Литовской Республики написала твит с поздравлением шестому президенту Украины: «Большое доверие означает большую ответственность. Удачи президенту @VoZelenskiy в служении украинскому народу».

Однако пользователь соцсети под ником @php_smith обратил внимание, что под этим ником скрывается не Владимир Зеленский. Так, в описании профиля написано «стройки строю».


Изображение: Twitter @php_smith

Почти сразу твит удалили, и Даля Грибаускайте сделала вторую попытку. И вновь отметила не тот аккаунт.


Изображение: @Gandrushka

Принято считать, что Владимир Зеленский ведет профиль с ником @ZelenskyyUa.

 
 
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И с первой, и с второй попытки глава Литовской Республики не смогла отметить нужный профиль
 
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