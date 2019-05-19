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Президент Литвы попробовала поздравить Владимира Зеленского в Twitter, но что-то пошло не так
Источник материала: Tut.by
Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила в Twitter Владимира Зеленского с инаугурацией. Правда, что-то пошло не так.
Сегодня глава Литовской Республики написала твит с поздравлением шестому президенту Украины: «Большое доверие означает большую ответственность. Удачи президенту @VoZelenskiy в служении украинскому народу».
Однако пользователь соцсети под ником @php_smith обратил внимание, что под этим ником скрывается не Владимир Зеленский. Так, в описании профиля написано «стройки строю».
Почти сразу твит удалили, и Даля Грибаускайте сделала вторую попытку. И вновь отметила не тот аккаунт.
Принято считать, что Владимир Зеленский
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И с первой, и с второй попытки глава Литовской Республики не смогла отметить нужный профиль
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