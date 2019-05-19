Президент Литвы попробовала поздравить Владимира Зеленского в Twitter, но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила в Twitter Владимира Зеленского с инаугурацией. Правда, что-то пошло не так.



Изображение: Twitter президента Литовской Республики Дали Грибаускайте

Сегодня глава Литовской Республики написала твит с поздравлением шестому президенту Украины: «Большое доверие означает большую ответственность. Удачи президенту @VoZelenskiy в служении украинскому народу».

Однако пользователь соцсети под ником @php_smith обратил внимание, что под этим ником скрывается не Владимир Зеленский. Так, в описании профиля написано «стройки строю».



Изображение: Twitter @php_smith

Почти сразу твит удалили, и Даля Грибаускайте сделала вторую попытку. И вновь отметила не тот аккаунт.



Изображение: @Gandrushka

Принято считать, что Владимир Зеленский ведет профиль с ником @ZelenskyyUa .