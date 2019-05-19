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Чтооо? «Мстители» больше не самый кассовый фильм недели в Минске

20.05.2019 14:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снова понедельник — и снова мы делимся топом самых кассовых фильмов прошлой недели. Новость раз: «Мстители» уже не на первой строке сразу во всех кинотеатрах. Новость два: третий «Джон Уик» уверенно стартовал в прокате. Наверное, потому что у него есть белорусские корни.


«Джон Уик 3»

Та-дам! На первом месте оказывается криминальный боевик «Джон Уик 3: Парабеллум» — и это притом что «Мстители» пробыли на позиции лидера всего две недели. К сожалению, «КиноМинска» приняло решение не разглашать «конфиденциальные сведения» (которые раньше конфиденциальными не были), поэтому мы не знаем, сколько точно премьерный триллер заработал в прокате.

По сюжету фильма Джон — сирота, который занимался одновременно балетом и борьбой, благодаря чему получил впечатляющую физическую подготовку. Эти факты зрителям расскажет русская мафиози, которую сыграет Анжелика Хьюстон. А вот роль Уика сыграет Киану Ривз. Первая часть фильма о киллере вышла в 2014 году, вторая — в 2017-м.


«Покемон. Детектив Пикачу»

Второй стала еще одна недельная премьера — «Покемон. Детектив Пикачу». Картина подойдет для похода с друзьями, с возлюбленными и, вообще-то, даже заслуживает семейного просмотра. История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Это любопытный опыт киносмотрения, особенно для тех, кто не прочь поностальгировать. Готовьтесь, что кто-то рядом будет вечно взвизгивать при виде знакомых покемонов. Возможно, это будете и вы.


«Мстители»

А вот на третьей строчке — «Мстители: Финал». Несколько часов назад стало известно, что экранизации комиксов Marvel все же удалось обогнать фэнтезийный «Аватар» в прокате. Правда, пока только в американском. Домашние сборы супергеройской ленты — уже 770 миллионов долларов.

Четвертыми стали «Отпетые мошенницы», в основе которых — классический сюжет про «толстую и тонкую» с блестящей Энн Хэтэуэй, которую, признаться, мы больше любим в ином амплуа. У фильммейкеров получилось довольно женское кино о том, как стать успешной мошенницей. Слоган фильма — «Плакали ваши денежки». В общем-то, все понятно.

Замыкает топ драма «В метре друг от друга» — это трогательная история любви о том, как можно нарушать правила. Запасайтесь носовыми платками.

Интересно, что в других кинотеатрах «Мстители» тоже потеряли лидерство.

Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

  1. «Джон Уик 3: Парабеллум»
  2. «Покемон. Детектив Пикачу»
  3. «Мстители: Финал»
  4. «Отпетые мошенницы»
  5. «Игры разумов»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

  1. «Джон Уик 3: Парабеллум»
  2. «Отпетые мошенницы»
  3. «Покемон. Детектив Пикачу»
  4. «Мстители: Финал»
  5. «Отель Мумбаи»

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Теги: Новости, Минск
 
 
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