ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обсудили вопросы подготовки к празднованию 75-летней годовщины освобождения Беларуси

20.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Обсудили вопросы подготовки к празднованию 75-летней годовщины освобождения БеларусиВ минувшую пятницу, 17 мая, состоялась очередная видеоконференция на тему подготовки к празднованию 75-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которую проводил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Владимирович Терентьев. В районной студии присутствовали председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Ломако, председатель районного Совета депутатов Владимир Серафимович Шпец, члены штаба по подготовке празднования юбилейной даты.

Вначале выступил председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Николаевич Христофоров. Затем заслушали информации начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Геннадия Михайловича Егорова, начальника управления культуры Петра Николаевича Подгурского и военного комиссара Витебской области Руслана Николаевича Шкодина.

Владимир Владимирович поставил всем четкие задачи с указанием сроков исполнения. Также были заслушаны представители некоторых районов, которые проинформировали о ходе подготовки к юбилейной дате.

По окончании видеоконференции Дмитрий Михайлович провел заседание  районного штаба. Глава района внес коррективы в план подготовки празднования 75-летия освобождения Беларуси. По словам Дмитрия Михайловича, к празднику нужно готовиться уже сейчас, чтобы торжества прошли на высоком уровне.

Александр БАРИЛО.

Comments are closed.

« 18 мая ў Германавічах прайшла “Ноч музеяў” з прэзентацыяй маршрута “Сцяжынкамі Драздовіча”
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело заведено на брестчанина за жестокое обращение с животными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика