Обсудили вопросы подготовки к празднованию 75-летней годовщины освобождения Беларуси

Источник материала: Клiч Радзiмы

В минувшую пятницу, 17 мая, состоялась очередная видеоконференция на тему подготовки к празднованию 75-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которую проводил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Владимирович Терентьев. В районной студии присутствовали председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Ломако, председатель районного Совета депутатов Владимир Серафимович Шпец, члены штаба по подготовке празднования юбилейной даты.

Вначале выступил председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Николаевич Христофоров. Затем заслушали информации начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Геннадия Михайловича Егорова, начальника управления культуры Петра Николаевича Подгурского и военного комиссара Витебской области Руслана Николаевича Шкодина.

Владимир Владимирович поставил всем четкие задачи с указанием сроков исполнения. Также были заслушаны представители некоторых районов, которые проинформировали о ходе подготовки к юбилейной дате.

По окончании видеоконференции Дмитрий Михайлович провел заседание районного штаба. Глава района внес коррективы в план подготовки празднования 75-летия освобождения Беларуси. По словам Дмитрия Михайловича, к празднику нужно готовиться уже сейчас, чтобы торжества прошли на высоком уровне.

Александр БАРИЛО.