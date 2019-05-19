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Как перестать опаздывать?
Источник материала: Tut.by
Начните с малого
Переведите часы на 15 минут вперед. Вы забудете об этом через несколько дней, и 15 минут появятся в запасе. Но такой способ подойдет тем, кто регулярно опаздывает буквально на несколько минут.
Повесьте часы на видное место: над кухонным столом, у выхода. Так точно не потеряетесь во времени.
Не забывайте про будильник. С утра ставьте два-три звонка. Когда собираетесь, включайте таймер на каждую задачу, не растягивайте, а берегите время.
Перенесите время встречи в голове на 10 минут раньше. «Надо прийти к 16.50, а не к 17.00». Не заметите, как перестанете опаздывать.
Собирайтесь правильно
Внимание к мелочам — основа планирования. Разделите процесс сборов на подзадачи. Не «собраться на работу», а «сходить в душ, почистить зубы, позавтракать, одеться, выпить кофе». Рассчитайте по минутам каждое действие, четко понимайте, сколько времени понадобится.
Как перестать опаздывать, если вы не выходите вовремя? Самое время вспомнить школу: заранее запланируйте наряд, подготовьте обувь, соберите сумку вечером.
Не отвлекайтесь. Пообщаетесь и почитаете ленту новостей в дороге, котика погладите вечером, домочадцы соберутся, позавтракают, оденутся самостоятельно.
Планируйте
Вышли вовремя и опоздали? Выделите больше времени на дорогу. Поездка занимает 45 минут. Выходите на 15 минут раньше: иногда светофоры горят красным, транспорт подводит, образуются пробки на дороге.
Часто хронические опоздания — последствия неправильного режима дня. Если вы вчера легли поздно, есть вероятность проспать и опоздать. Придерживайтесь режима, ложитесь вовремя, высыпайтесь: организм полон сил, энергии, настроение хорошее, эмоции положительные. В итоге ход времени чувствуется лучше, вы справитесь с запланированным вовремя, перестанете опаздывать.
Распределяйте задачи
Помните: в сутках 24 часа. Запланировали тысячу дел? Адекватно оцените, сколько времени понадобится. Справляйтесь постепенно, распределите задачи на неделю. Сегодня поход к врачу, завтра в магазин, послезавтра встреча.
Найдите мотивацию
Придерживайтесь метода «кнута и пряника»: похвалите себя за своевременный приход, поругайте за очередное опоздание.
Поберегите нервы. Вы злитесь, переживаете, когда опаздываете? Тогда посмотрите на это с другой стороны: зачем подвергать себя переживаниям в ситуациях, которых можно избежать.
Пришли вовремя? Хвалите себя любимого. Придумайте систему поощрений. Напишите список приятный событий, вещей, которыми себя порадуете. Вкусный кофе перед встречей, шоколад, пирожное. Месяц без опозданий — покупка давно желаемой вещи.
Ругайте за опоздание. Поставьте себя на место ожидающего. Почему он должен тратить время? Помните: постоянные опоздания ставят под угрозу карьеру или отношения.
Попросите помощи. Пусть близкие перестанут снисходительно относиться к вашим опозданиям, начнут обращать внимание, напоминать. Неприятно, но действенно.
Опаздывайте постоянно? Задумайтесь: может, вы не хотите приходить? Тогда это повод задуматься о переменах в жизни. Поменяйте нелюбимую работу, отмените встречу с неприятным знакомым.
Парадокс: кто постоянно опаздывает, тот постоянно спешит. Остановитесь. Научитесь жить моментом. Избавьтесь от непосильной ноши, уберите неприятное, уделяйте время тому, что приносит удовольствие.
И главное: если вы задумались, как перестать опаздывать, значит сделали первый шаг для формирования правильной привычки. Успехов!
Если случилось все же, что вы не рассчитали время, то помогут избежать опоздания
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«Переводил бабушку через дорогу», «лифт сломался», «попал в пробку»… Придумываете очередную причину, почему опоздали, а потом понимаете: надо что-то менять....
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