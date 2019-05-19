Определена очередность выступления команд в легкоатлетических соревнованиях

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В Минске прошла жеребьевка легкоатлетических соревнований

II Европейских игр 2019 года. В стартах, которые пройдут на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» с 23 по 28 июня, примут участие команды 24 стран, среди которых Беларусь, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Испания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Россия (спортсмены, получившие разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Словения, Швейцария, Словакия, Турция, Украина. Известно и общее количество спортсменов- участников соревнований по легкой атлетике – 504.

Напомним, легкоатлетические соревнования II Европейских игр 2019 года пройдут в новом формате – «Динамичная новая легкая атлетика» (Dynamic New Athletics – DNA). Формат состязаний DNA предполагает проведение матчей между смешанными командами-участницами, где все сборные будут распределены по группам, начиная с квалификационного раунда (23 июня):

Перед каждым следующим этапом – четвертьфинал, полуфинал, финал – будут проходить дополнительные жеребьевки с учетом занятых мест и результатов, показанных командами в предыдущем раунде.

В каждом матче предусмотрены состязания в следующих девяти видах:

Бег 100 м (женщины) Бег 100 м (мужчины) Бег 100 м с барьерами (женщины) Бег 110 м с барьерами (мужчины) Метание копья (женщины) Прыжки в длину (женщины) Прыжки в высоту (мужчины) Эстафетный бег 4×400 м (2 женщины, 2 мужчины) Смешанный эстафетный бег в виде гонки преследования (2 женщины, 2 мужчины)

Победители и призеры индивидуальных видов и эстафет будут определены на основании результатов первого соревновательного дня (23 июня), когда состоятся матчи квалификационного раунда. Награждение лучших в девяти видах намечено на 24 июня.

Четвертьфинальные матчи состоятся 25 июня, полуфинальные – 26 июня. Финал, по итогам которого будет вручен последний, десятый, комплект наград – 28 июня.

Принцип командных соревнований и начисления в них очков остался прежним. Те спортсмены, которые окажутся сильнейшими в каждом виде программы, будут зарабатывать по 12 очков (в зачет своей сборной). Занявшие вторые места принесут по 10 очков (и т.д. каждое следующее место с уменьшением на 2 очка). Лучшая команда определится по количеству набранных баллов.