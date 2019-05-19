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Определена очередность выступления команд в легкоатлетических соревнованиях
20.05.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В Минске прошла жеребьевка легкоатлетических соревнований
Напомним, легкоатлетические соревнования II Европейских игр 2019 года пройдут в новом формате – «Динамичная новая легкая атлетика» (Dynamic New Athletics – DNA). Формат состязаний DNA предполагает проведение матчей между смешанными командами-участницами, где все сборные будут распределены по группам, начиная с квалификационного раунда (23 июня):
Перед каждым следующим этапом – четвертьфинал, полуфинал, финал – будут проходить дополнительные жеребьевки с учетом занятых мест и результатов, показанных командами в предыдущем раунде.
В каждом матче предусмотрены состязания в следующих девяти видах:
Победители и призеры индивидуальных видов и эстафет будут определены на основании результатов первого соревновательного дня (23 июня), когда состоятся матчи квалификационного раунда. Награждение лучших в девяти видах намечено на 24 июня.
Четвертьфинальные матчи состоятся 25 июня, полуфинальные – 26 июня. Финал, по итогам которого будет вручен последний, десятый, комплект наград – 28 июня.
Принцип командных соревнований и начисления в них очков остался прежним. Те спортсмены, которые окажутся сильнейшими в каждом виде программы, будут зарабатывать по 12 очков (в зачет своей сборной). Занявшие вторые места принесут по 10 очков (и т.д. каждое следующее место с уменьшением на 2 очка). Лучшая команда определится по количеству набранных баллов.
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> В Минске прошла жеребьевка легкоатлетических соревнований II Европейских игр 2019 года. В стартах, которые пройдут на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» с...
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