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Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 20 – 26.05.2019 г.

20.05.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 20 – 26.05.2019 г.

Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция
II Европейских игр 2019 года» в период с 20 – 26.05.2019 г.

 

  Дата, время                                                                                                                       Описание
21.05.2019 Презентация медалей II Европейских игр 2019 года с последующей пресс-конференцией с участием директора Г.В.Катулина

 

Время проведения: 10:00 – 11:30

Место проведения: Мирский замок, Гродненская область
22.05.2019 Презентация и торжественная передача концепции работы информационных точек Игр с участием заместителя директора А.А.Котова и начальника управления по работе с волонтерами Н.А.Анисовец

 

Время проведения: 14:00 – 15:00

Место проведения: Белорусский государственный университет, ул.Ленинградская, 20
24.05.2019 Пресс-подход с участием технического директора ООО «АРТ СИТИ 5» С.Калинникова, посвященного началу монтажа оборудования для организации торжественной церемонии открытия II Европейских игр 2019 года

 

Время проведения: 11:00 – 11:30

Место проведения: Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8

 

 
 
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