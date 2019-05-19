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О медалях II Европейских игр узнают в Мире

20.05.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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О медалях II Европейских игр узнают в Мире

Во вторник, 21 мая, в Мирском замке (Гродненская область) пройдет презентация наградных медалей II Европейских игр 2019 года, а также посвященная этому пресс-конференция. Начало мероприятий – в 10:00.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации. Справки и аккредитация: +375 29 6175423 (Евгения Никитина), +375 29 5411126 (Любовь Куделко), press@minsk2019.by.

Обращаем внимание, что для аккредитованных представителей СМИ будет организована доставка. Отправление брендированного автобуса к месту проведения презентации состоится в 08:00 21 мая с парковки гостиницы «Виктория Олимп» (пр.Победителей, 103). Контактное лицо по доставке: Андрей Забродский,
+375 29 7651047.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).

 
Теги: Минск
 
 
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> Во вторник, 21 мая, в Мирском замке (Гродненская область) пройдет презентация наградных медалей II Европейских игр 2019 года, а также посвященная этому...
 
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