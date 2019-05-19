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Из отдела политики «Коммерсанта» уволились более десятка журналистов

20.05.2019 15:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Из отдела политики «Коммерсанта» уволились более десятка журналистов

фото: jourdom.ru

Издание также покидает заместитель главреда Глеб Черкасов.

Причиной называется выход статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко  с должности спикера Света федерации РФ.

Одиннадцать сотрудников «Коммерсанта» заявили о своем увольнении после того, как акционер издательского дома уволил специального корреспондента отдела политики Ивана Сафронова и корреспондента Максима Иванова, сообщает Forbes.

Как сообщил РБК главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД». Какие именно, он не уточнил.

Единственный владелец «Коммерсанта» – миллиардер Алишер Усманов  Какие именно замечания возникли к материалу, не уточняется.

 
 
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Издание также покидает заместитель главреда Глеб Черкасов.
 
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