Из отдела политики «Коммерсанта» уволились более десятка журналистов

Источник материала: Ежедневник

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Издание также покидает заместитель главреда Глеб Черкасов.

Причиной называется выход статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко с должности спикера Света федерации РФ.

Одиннадцать сотрудников «Коммерсанта» заявили о своем увольнении после того, как акционер издательского дома уволил специального корреспондента отдела политики Ивана Сафронова и корреспондента Максима Иванова, сообщает Forbes .

Как сообщил РБК главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД». Какие именно, он не уточнил.

Единственный владелец «Коммерсанта» – миллиардер Алишер Усманов Какие именно замечания возникли к материалу, не уточняется.