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Из отдела политики «Коммерсанта» уволились более десятка журналистов
20.05.2019 15:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: jourdom.ru
Издание также покидает заместитель главреда Глеб Черкасов.
Причиной называется выход статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко с должности спикера Света федерации РФ.
Одиннадцать сотрудников
Как сообщил
Единственный владелец «Коммерсанта» – миллиардер Алишер Усманов Какие именно замечания возникли к материалу, не уточняется.
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Издание также покидает заместитель главреда Глеб Черкасов.
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