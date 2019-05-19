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Пламенная страсть: из ревности мужчина сжег дом, в котором жил с женой и тремя детьми

20.05.2019 15:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

39-летнего гражданина Узбекистана подозревают в поджоге дома в агрогороде Полота под Полоцком, мужчина это сделал из ревности.

19 мая, придя домой и не застав на месте свою 28-летнюю супругу, рабочий Полотовского лесничества, решил поджечь дом, который, кстати, официально принадлежит матери женщины.

Ревнивый сельчанин облил дом бензином и поджог его, после этого поджигателя задержали родственники тещи, которых он по телефону предупредил о намерении сжечь семейный очаг.


Супруги жили в доме с тремя детьми. На момент возникновения пожара женщина с детьми гостили у бабушки, они не пострадали.

В результате пожара в здании уничтожены крыша, потолок, имущество и повреждены стены. Дом для дальнейшего проживания не пригоден. Семье придется жить у родственников.



По факту произошедшего Полоцкий РОВД проводит проверку.

 
 
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39-летнего гражданина Узбекистана подозревают в поджоге дома в агрогороде Полота под Полоцком, мужчина это сделал из ревности.
 
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