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Лукашенко ждут в Казахстане

20.05.2019 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Казахстане во второй половине года ждут с визитом главу Беларуси Александра Лукашенко.



Об этом заявил сегодня посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

По словам дипломата, визит главы белорусского государства в Казахстан позволит закрепить существующие договоренности и вывести двусторонние отношения на более качественный уровень.

Посол отметил, что в двусторонней торговле сложился заметный дисбаланс в пользу Беларуси и Казахстан хочет выравнять свои позиции. 


 
 
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В Казахстане во второй половине года ждут с визитом главу Беларуси Александра Лукашенко.
 
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