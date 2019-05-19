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Специальный раздел для гостей II Европейских игр появился на портале Госпогранкомитета

20.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Специальный раздел для гостей II Европейских игр появился на портале Госпогранкомитета

Госпогранкомитет создал на своем портале специальный раздел для гостей и участников II Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

«В разделе описывается порядок пересечения границы и пребывания в Беларуси. Есть инфографика с полезной информацией. Также создана видеоинструкция на русском и английском языках, в которой рассказывается о пересечении границы болельщиками и участниками Игр», — отметили в Госпогранкомитете.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-

#подготовка евроигры
https://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Госпогранкомитет создал на своем портале специальный раздел для гостей и участников II Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве. «В разделе описывается...
 
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