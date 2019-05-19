За ДТП, в котором погибла женщина, судят основателя «Дариды»

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района Минска начали слушать уголовное дело в отношении основателя «Дариды» Владимира Делендика по ДТП, которое он совершил в декабре прошлого года. Его обвиняют по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я с самого начала признавал свою вину в произошедшем, компенсировал ущерб пострадавшим и нахожусь с ними в хороших отношениях, — пообщался перед началом судебного заседания обвиняемый.

На процессе Владимир Делендик сообщил, что уже на пенсии, но является советником на сознанном им предприятии «Дарида».

(Дополняется)

Напомним, авария произошла 16 декабря, в 9.40, на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. 66-летний водитель Jaguar ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и на перекрестке с улицей Орловской совершил столкновение с ехавшим от проспекта Победителей по улице Орловской Volkswagen. После столкновения VW наехал на бордюр, снес светофор и опрокинулся на крышу.

Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска

Фото: ГАИ Минска

Фото: СК В результате ДТП водитель Volkswagen и 69-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя вскоре умерла . Позже выяснилось , что за рулем Jaguar находился основатель «Дариды» Владимир Делендик. К нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие установило, что Jaguar Делендика остановился перед перекрестком на красный сигнал светофора, а после того, как с основным запрещающим сигналом светофора включилась дополнительная секция, разрешающая движение только направо, он, не дождавшись смены сигналов, пересек стоп-линию и поехал прямо.

Во время расследования обвиняемый признал свою вину в преступлении, возместил родственникам погибшей материальные затраты.

Владимир Делендик входит в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси — 2018 по версии издания «Ежедневник». Среди активов 66-летнего бизнесмена — «Дарида», производство безалкогольных напитков в Минском районе, дистрибьюторская деятельность в Беларуси, России, Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Азербайджане, Туркменистане, Испании, Марокко. Дважды (в 2000—2004 гг. и 2004−2008 гг.) депутат нижней палаты белорусского парламента, имеет благодарность президента Беларуси за активное участие в развитии отечественного спорта и совершенствовании спортивной базы в стране, награжден Почетной грамотой Национального собрания и орденами св. Кирилла Туровского и Креста Ефросиньи Полоцкой, содержал футбольную команду «Дарида».