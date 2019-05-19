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За ДТП, в котором погибла женщина, судят основателя «Дариды»
Источник материала: Tut.by
В суде Центрального района Минска начали слушать уголовное дело в отношении основателя «Дариды» Владимира Делендика по ДТП, которое он совершил в декабре прошлого года. Его обвиняют по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
— Я с самого начала признавал свою вину в произошедшем, компенсировал ущерб пострадавшим и нахожусь с ними в хороших отношениях, — пообщался перед началом судебного заседания обвиняемый.
На процессе Владимир Делендик сообщил, что уже на пенсии, но является советником на сознанном им предприятии «Дарида».
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Следствие установило, что Jaguar Делендика остановился перед перекрестком на красный сигнал светофора, а после того, как с основным запрещающим сигналом светофора включилась дополнительная секция, разрешающая движение только направо, он, не дождавшись смены сигналов, пересек стоп-линию и поехал прямо.
Во время расследования обвиняемый признал свою вину в преступлении, возместил родственникам погибшей материальные затраты.
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В суде Центрального района Минска начали слушать уголовное дело в отношении основателя «Дариды» Владимира Делендика по ДТП, которое он совершил в декабре...
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