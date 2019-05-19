Французы предложили построить на минской кольцевой большой ТРЦ с лыжным склоном на крыше

Источник материала: Tut.by

Группа французских компаний показала в Миноблисполкоме проект комплекса Minsk mall park, который они хотят построить в Сенице прямо возле МКАД. Он должен включать в себя семь блоков для торговли, развлечений и работы. Предполагается даже создание лыжного склона на крыше комплекса. Подробности сообщает МЛЫН.BY .



Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Концепцию комплекса разрабатывали три компании SKAISTA, RESKO и Zestful Urban Office. По задумке французов комплекс будет разделен на 7 блоков. В первом разместятся гипермаркет, фудкорты, брендовые магазины, центры красоты и фитнеса.



Фото: Евгений Олейник, mlyn.by



Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Второй блок — развлекательная площадка с картингом, боулингом, стритболом, футболом, батутным городком. Также архитекторы предлагают здесь возвести небольшой аквапарк с горками и бассейнами для занятий водными видами спорта.



Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

В третьем блоке — кинотеатр на 12 залов, плюс концертная зона на улице. Рядом с ней — стена для занятий альпинизмом и детская площадка. Четвертый блок разместится на крыше центра. По задумке архитектора часть кровли преобразуют в лыжный склон с синтетическим покрытием, чтобы кататься можно было зимой и летом. В другой части высадят растения, и она станет своеобразным парком отдыха.



Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Пятый блок отводится под продуктовый рынок. Здесь же предполагается оборудовать городскую оранжерею, где растения будут выращивать экспериментальными и экологически безопасными методами. Шестой блок займут офисные здания, седьмой отведен под отель.



Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

По расчетам проектировщиков общая площадь комплекса с учетом двух парковок на 1000 и 3500 мест должна составить около 158 900 квадратных метров. Ориентировочная стоимость объекта — около 300 миллионов долларов.

Основатель и глава компании RESCO Тьерри Канер на встрече с представителями Миноблисполкома заверил, что комплекс будет гармонично дополнять строящуюся неподалеку торговую галерею «Сеница». Единственное, придется немного подвинуть расположенную в том районе заправочную станцию «Белоруснефть». И, главное, найти инвесторов. Предполагаемый участок для размещения ТРЦ отмечен на карте красным.

— Мы не можем продвигаться дальше без одобрения с вашей стороны, — обратился Тьерри Канер к представителям Миноблисполкома. — Когда мы его получим, то проработаем все более детально и предложим инвесторам более конкретный проект.



Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

— Территория, о которой вы говорите, является сельхозугодьями, и выделить там участок под строительство какого-либо объекта можно лишь с согласия главы нашего государства, — ответил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук. — Чтобы его получить, для начала от вас необходимо письменное технико-экономическое обоснование проекта с указанием инвесторов. Также вы должны согласовать проект с застройщиком «деревни гипермаркетов» и получить согласие на перенос заправочной станции у ее владельцев. Мне лично представленный вами облик комплекса нравится, ведь в нем объединены зоны торговли, активного и культурного отдыха.



Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Тьерри Канер пообещал в течение месяца подготовить обоснование проекта.