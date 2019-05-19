ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Французы предложили построить на минской кольцевой большой ТРЦ с лыжным склоном на крыше

20.05.2019 17:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Группа французских компаний показала в Миноблисполкоме проект комплекса Minsk mall park, который они хотят построить в Сенице прямо возле МКАД. Он должен включать в себя семь блоков для торговли, развлечений и работы. Предполагается даже создание лыжного склона на крыше комплекса. Подробности сообщает МЛЫН.BY.


Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Концепцию комплекса разрабатывали три компании SKAISTA, RESKO и Zestful Urban Office. По задумке французов комплекс будет разделен на 7 блоков. В первом разместятся гипермаркет, фудкорты, брендовые магазины, центры красоты и фитнеса.


Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Второй блок — развлекательная площадка с картингом, боулингом, стритболом, футболом, батутным городком. Также архитекторы предлагают здесь возвести небольшой аквапарк с горками и бассейнами для занятий водными видами спорта.


Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

В третьем блоке — кинотеатр на 12 залов, плюс концертная зона на улице. Рядом с ней — стена для занятий альпинизмом и детская площадка. Четвертый блок разместится на крыше центра. По задумке архитектора часть кровли преобразуют в лыжный склон с синтетическим покрытием, чтобы кататься можно было зимой и летом. В другой части высадят растения, и она станет своеобразным парком отдыха.


Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Пятый блок отводится под продуктовый рынок. Здесь же предполагается оборудовать городскую оранжерею, где растения будут выращивать экспериментальными и экологически безопасными методами. Шестой блок займут офисные здания, седьмой отведен под отель.


Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

По расчетам проектировщиков общая площадь комплекса с учетом двух парковок на 1000 и 3500 мест должна составить около 158 900 квадратных метров. Ориентировочная стоимость объекта — около 300 миллионов долларов.

Основатель и глава компании RESCO Тьерри Канер на встрече с представителями Миноблисполкома заверил, что комплекс будет гармонично дополнять строящуюся неподалеку торговую галерею «Сеница». Единственное, придется немного подвинуть расположенную в том районе заправочную станцию «Белоруснефть». И, главное, найти инвесторов. Предполагаемый участок для размещения ТРЦ отмечен на карте красным.

— Мы не можем продвигаться дальше без одобрения с вашей стороны, — обратился Тьерри Канер к представителям Миноблисполкома. — Когда мы его получим, то проработаем все более детально и предложим инвесторам более конкретный проект.


Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

— Территория, о которой вы говорите, является сельхозугодьями, и выделить там участок под строительство какого-либо объекта можно лишь с согласия главы нашего государства, — ответил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук. — Чтобы его получить, для начала от вас необходимо письменное технико-экономическое обоснование проекта с указанием инвесторов. Также вы должны согласовать проект с застройщиком «деревни гипермаркетов» и получить согласие на перенос заправочной станции у ее владельцев. Мне лично представленный вами облик комплекса нравится, ведь в нем объединены зоны торговли, активного и культурного отдыха.


Фото: Евгений Олейник, mlyn.by

Тьерри Канер пообещал в течение месяца подготовить обоснование проекта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
"Евровидение" для Беларуси пока не закончилось: Дробыш подаёт в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика